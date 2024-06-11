Секрет молодости: трендовые стрижки с косой челкой для женщин 50+

Эксперты по стилю советуют женщинам старше 50 лет этим летом отдать предпочтение коротким и средним прическам с асимметричной челкой. Такая деталь придаст вашему виду ощущение летней свежести и поможет скрыть признаки старения на коже лица.

Команда UAportal подобрала наиболее модные омолаживающие стрижки на лето 2024 года.

Боб с косой челкой

Обновленная версия классической стрижки боб включает асимметричную челку, которая мягко падает на лоб, создавая изящный и игривый вид.

Стрижка боб с асимметричной челкой дарит прическе объем и пышность, визуально делая волосы более густыми и крепкими. Эта прическа не требует сложной укладки – натуральные текстурированные пряди сами формируются в необходимую форму после водных процедур. Стрижка боб с такой челкой может визуально омолодить образ на несколько лет, благодаря чему она остается в тренде по всему миру.

Пикси с длинной косой челкой

Эта стрижка стала хитом среди дам старше пятидесяти лет, и это не случайно. Она не только обновляет внешность, но и радикально трансформирует стиль, придавая элегантность и завершенность каждому наряду.

Благодаря длинному асимметричному чубу, стрижка становится акцентом, который искусно скрывает признаки старения на коже лица и придает игривое настроение общему виду.

Асимметричный боб с косой челкой

Эта прическа характеризуется неравномерной длиной по бокам, где одна половина оказывается короче другой. Наклонная челка придает выразительности асимметрии, делая стиль воздушным и изящным.

Асимметричный крой не только придает подвижности внешности, но и создает иллюзию молодости благодаря своей динамике. Кроме того, асимметричный боб-каре отлично подходит для коррекции формы лица, позволяя снизить лишний объем в нижней его части.

Каре с косой челкой

Эта прическа является идеальным выбором для дам, предпочитающих короткие или средние длины волос. Она может быть особенно выигрышной с асимметричной челкой, что придаст виду свежести и молодости.

Стрижка считается универсальной, поскольку она прекрасно подходит каждой женщине, независимо от формы лица или типа волос. Она не требует частых посещений парикмахера, поскольку выглядит хорошо даже после отрастания. Текстурированные пряди придают стрижке объем и обеспечивают эффект густых волос.

Напомним, ранее мы рассказывали о списке лучших стрижек для женщин 60+ по версии стилистов.

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