Самый вкусный клубничный торт
Торт "Фрезье"
Масляный бисквит (форма 16 см):
100 г яйца (2 шт.)
20 г желтка (1 шт.)
90 г муки (3,5 ст. л. с горкой)
80 г сахара (3 ст. л. с горкой)
3 г разрыхлителя (1/2 ч. л.)
20 г сливочного масла (1,5 ст. л., 82%)
Приготовьте бисквит.
- Включите духовку на 165С, с конвекцией.
- Взбейте яйца и желток с сахаром.
- Растопите сливочное масло, добавьте к яйцам, перемешайте.
- Смешайте муку с разрыхлителем, деликатно вмешайте в общую массу.
- Затяните дно кольца фольгой, вылейте тесто в форму, отправьте выпекаться на 30-35 минут.
- Дайте остыть бисквиту, снимите форму.
- Срежьте верхушку, разрежьте вдоль на 2 части.
Фисташковый заварной крем:
300 мл молока (1,2 стакана*)
60 г желтка (3 шт.)
60 г сахара (2,5 ст. л. с горкой)
40 г фисташковой пасты (1 ст. л.)
15 г муки (0,5 ст. л. с горкой)
15 г кукурузного крахмала (0,5 ст. л.)
20 г сливочного масла (1,5 ст. л.,82%)
6 г желатина + 30 мл воды (1 ч. л. с горкой + 1,5 ст. л.)
150 мл сливок (0,6 стакана, от 30%)
100 г маскарпоне
*Объем стакана - 250 мл
Приготовьте крем.
- Залейте желатин водой, дайте набухнуть 10-15 минут.
- Смешайте желтки с сахаром.
- Добавьте муку и кукурузный крахмал, перемешайте.
- Прогрейте молоко до парения, половину добавьте к желткам, перемешайте до однородной консистенции.
- Верните молоко с желтками в сотейник. При постоянном помешивании доведите до кипения, кипятите 30-40 секунд.
- Добавьте фисташковую пасту, желатиновую массу, сливочное масло и перемешайте.
- Накройте пленкой в контакт и поставьте в холодильник на 2-3 часа.
- Взбейте сливки с маскарпоне до мягких пиков.
- Взбейте основу для крема, соедините со взбитыми сливками. Перемешайте.
- Переложите крем в кондитерский мешок с круглой насадкой 10-12 мм.
Ванильный заварной крем (без фисташковой пасты):
300 мл молока (1,2 стакана)
60 г желтка (3 шт.)
80 г сахара (3 ст. л. с горкой)
ваниль или ванильный сахар
15 г муки (0,5 ст. л. с горкой)
15 г кукурузного крахмала (0,5 ст. л.)
40 г сливочного масла (3 ст. л., 82%)
6 г желатина + 30 мл воды (1 ч. л. с горкой + 1,5 ст. л.)
150 мл сливок (0,6 стакана, от 30%)
100 г маскарпоне
Сироп для пропитки:
150 г сахара (6 ст. л. с горкой)
150 мл воды (7,5 ст. л.)
Смешайте сахар с водой, доведите до кипения и охладите.
Дополнительно:
500 г клубники
Соберите торт.
- Срежьте у клубники хвостики, каждую ягодку разрежьте пополам.
- Выложите внутрь кольца диаметром 18 см бордюрную ленту.
- Выложите по диаметру борта крем, затем положите бисквит. Пропитайте бисквит сиропом.
- Выложите на бисквит клубнику по диаметру формы – срезом ягод к борту.
- Закройте кремом пространство между ягодами, разровняйте крем шпателем.
- Выложите крем на бисквит, сверху в крем погрузите кусочки клубники и снова закройте их кремом, крем разровняйте.
- Положите сверху второй бисквит, пропитайте его.
- Заполните пространство между бисквитом и формой кремом.
- Выложите крем сверху на бисквит, разровняйте.
- Поставьте торт в холодильник на 2-3 часа.
Швейцарская меренга:
60 г белка (2 шт.)
120 г сахара (0,6 стакана)
щепотка лимонной кислоты
Приготовьте швейцарскую меренгу.
- Смешайте белок, сахар и лимонную кислоту.
- Поставьте смесь на паровую баню, прогрейте, чтобы сахар растворился.
- Взбейте до стойких пиков.
- Переложите в кондитерский мешок с насадкой "Лепесток".
Для декора:
клубника
дробленая фисташка
Задекорируйте торт.
- Снимите кольцо, сверху выложите меренгу.
- Задекорируйте половинками клубники и дробленой фисташкой.
- Снимите бордюрную ленту.
Наслаждайтесь "Клубничником"