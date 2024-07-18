Самые дорогие спа комплексы Украины для отдыха: что входит в цену за номер

Спа–комплексы Украины могут конкурировать со многими популярными курортами за рубежом. Спа–отели предлагают большой список релакс услуг, который поможет за несколько дней восстановиться, оздоровиться и наполниться энергией. Какая цена за номер входит узнал UAPortal.

Grand Admiral Resort & Spa – Ирпень

Восстановиться и оздоровиться в Украине можно в спа-отеле Grand Admiral Resort & Spa. Источник: https://www.facebook.com/Grand Admiral Resort & Spa Восстановиться и оздоровиться в Украине можно в спа-отеле Grand Admiral Resort & Spa. Источник: https://www.facebook.com/Grand Admiral Resort & Spa

Среди соснового леса, чистого воздуха и живописных пейзажей, разделяя одну гостеприимную зону с панорамным рестораном Mozart, расположен комплекс, который предлагает капсульный отдых. Забронировав номер, вы получите полный доступ к Wellness & Spa.

Среди доступных развлечений:

бассейн;

сауны и бани;

соляная комната;

тренажерный зал;

групповые занятия по йоге, TRX и стретчингу.

Отель предлагает уикендные пакеты на выгодных условиях и тематические пакеты для романтического и семейного отдыха. Выбрав свой спа-день за сумму от 9 960 за день, вы получите полный доступ к спа-процедурам и услугам.

Radisson Blu Resort – Буковель

Ваше-день начнется уже с заселения в номер Radisson Blu Resort. Источник: https://www.booking.com/Radisson Blu Resort Bukovel Ваше-день начнется уже с заселения в номер Radisson Blu Resort. Источник: https://www.booking.com/Radisson Blu Resort Bukovel

Курорт Буковель известен далеко за пределами Украины своими услугами, разнообразием развлечений и современными трендами в туристической сфере. Спа-комплекс Radisson Blu Resort занимает площадь 2000 кв.м. Терапевтический эффект начинается с живописных горных пейзажей и продолжается в:

12 процедурных кабинетов;

ванной с водным массажем;

флоат-комнатах;

кабинетах талассотерапии;

4 VIP-кабинеты для спа-процедур;

джакузи;

большом бассейне с гидромассажем;

солярии;

4 типа саун (римская сауна, финская сауна, биосауна с ароматерапией и ледяной фонтан);

5 просторных комнат для релаксации;

спортзалы;

салон красоты.

Номера отеля на сайте Booking стартуют от 7000 грн. В большинство предложений входит использование спа-зоны. Также вы получите возможность межконтинентального завтрака.

Grand Marine Hotel & SPA – Одесса

Бассейны под открытым небом и лечебные программы Одессы в Grand Marine Hotel & SPA. Источник: https://www.facebook.com/Grand Marine Hotel & SPA Бассейны под открытым небом и лечебные программы Одессы в Grand Marine Hotel & SPA. Источник: https://www.facebook.com/Grand Marine Hotel & SPA

Морской воздух и профессиональный медицинский центр, этот спа курорт разрабатывает индивидуальные программы лечения и восстановления организма. Комплекс также имеет множество процедур, направленных на омоложение и наполнение тела энергией. От новых технологий к мараканским ритуалам – полный комплексный подход с консультацией профессиональных врачей.

Вы можете включить в свой отдых:

банный комплекс;

бассейн с минеральной водой;

солярий;

лечебные массажи и бьюти процедуры;

лечебные программы по направлениям кардиологии, гинекологии, неврологии и гастроэнтерологии.

В спа-услуги есть разные виды питания и различные сроки отдыха, включая поток на уик-энд. До проживания в номере люкс за 7650 грн. входить: сніданок, пользование двумя бассейнами (один с речью минеральной водой), лечение кремниевой хлоридно-натриевой минеральной водой из собственного источника.

Grand Hotel Lviv Luxury & Spa – Львов

Современные бассейны для релакса ежедневно в Grand Hotel Lviv Luxury & Spa. Источник: https://grand-hotel.com.ua Современные бассейны для релакса ежедневно в Grand Hotel Lviv Luxury & Spa. Источник: https://grand-hotel.com.ua

Львовский городской спа–комплекс предлагает терапевтический отдых как на своей территории, так и среди пейзажей города–Лева. Среди многих процедур для восстановления тела и души, вы найдете парные занятия для романтического уикенда или семейного досуга.

Наслаждаться можно:

бассейном;

соляной комнатой;

джакузи;

саунами (финской, инфракрасной, римской, краксена);

массажем;

аюрведическими процедурами;

обертыванием.

Отдых в комплексе достаточно насыщенный, но корректируется по вашим желаниям и потребностям. Выбрав Спа уик–энд ваше проживание в двухместном номере стандарт с пакетом Спа услуг будет стоить от 8 400 грн в сутки. Романтический поток на выходные можно организовать за 7300 в день и выбрать спа услуги на двоих.

Verholy Relax Park – Полтавщина

Терапевтический отдых с Verholy Relax Park. Источник: https://verholy.com/ Терапевтический отдых с Verholy Relax Park. Источник: https://verholy.com/

Окунуться в тишину среди живописной ухоженной природы. Комплекс предлагает частный отдых с большим перечнем терапевтических услуг:

Food&Forest;

Poolbar;

Lobbybar;

Phytobar;

Открытый и закрытый бассейны;

Спа процедуры от охлаждающих до лечебных;

Активный отдых (конные прогулки, велотуры, баскетбол, теннис и т.п.);

Фитнес-зал.

Предлагаются следующие развлечения: отель, коттеджи, шале. Стоимость проживания начинается от 8200 грн. в сутки. В оплату номера войдет завтрак, посещение СПА и бассейнов.

Позволив себе спа–отель, хотя бы на уикенд, вы получите возможность восстановить силы и поддержать организм. Здесь могут произойти особые события и моменты для радости.