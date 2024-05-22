С ними вы никогда не выйдете замуж: какие комнатные растения нельзя держать женщинам

С давних времен люди верили, что комнатные растения могут влиять на их жизнь. Некоторые из них считались благоприятными, другие – несчастливыми.

Существует множество народных примет и предрассудков, связанных с комнатными растениями. К примеру, некоторые из них считаются "мужскими" или "женскими", и якобы могут влиять на счастье в личной жизни. Об этом пишет Новости. Live.

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Семь комнатных растений, которые, согласно народным приметам, могут принести беду женщинам:

Считается, что это растение плохо влияет на жизнь женщин, ведь может лишить их любимого. Ее даже называют "цветком вдовы". Плющ: Это растение не рекомендуется держать дома или у дома, ведь оно якобы "отгоняет" мужчин от женщины, которая еще не вышла замуж. Золотая лиана: Во время цветения этот цветок, согласно народным верованиям, может отнимать у мужчин силу, а затем и жизнь. Это растение якобы обладает негативной энергетикой, которая может разрушать семейное счастье и связь женщины с мужчиной. Дифенбахия Это ядовитое растение опасно не только для детей и домашних животных, но и для взрослых. Ее испарения могут вызвать головную боль, а у мужчин – сердечные приступы и обострение хронических болезней. К тому же дифенбахия может привести к бесплодию. Хойя: Этот цветок считают очень опасным, ведь он может якобы "убить" хозяина, оставив женщину вдовой. Ардизия: В народе это растение называют "деревом вдовы", ведь его часто сажают на могилах мужчин, умерших в раннем возрасте.

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения не следует держать дома.

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