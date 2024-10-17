Рубленые котлетки с сыром: вкусное и быстрое блюдо

Когда дело доходит до приготовления вкусных блюд, важно иметь под рукой надежные инструменты.

Ингредиенты:

• Куриное филе – 1 шт;

• Желток – 1 шт;

• Лук синий — 1 маленький;

• Панировочные сухари – 1 ст.л;

• Соль;

• Перец черный;

• Шампиньоны – 150 г;

• Сливки – 2 ст.л;

• Моцарелла жесткая — 100 г.

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Спосіб приготування:

1. Ріжемо дрібно куряче філе, синю цибулю, додаємо жовток, сіль, перець та панірувальні сухарі.

2. Формуємо котлетки та випікаємо.

3. Гриби нарізати та обсмажити, додати вершки, приправити.

4. Викласти зверху на котлети, посипати тертим сиром та запекти протягом 10 хвилин до румʼяної скоринки.

Смачного!