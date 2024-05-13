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Раскрыта тайна древнеегипетской мумии из австралийской школы (фото)

Былим Елена

Раскрыта тайна древнеегипетской мумии из австралийской школы (фото)
Ученые из Австралии смогли воспроизвести лицо египетской мумии

Благодаря впечатляющим научным исследованиям и судебно-медицинским реконструкциям древнеегипетская мумифицированная голова, которая веками хранилась в библиотеке средней школы в Австралии, наконец-то раскрыла свою тайну.

Этот артефакт, долгое время являвшийся загадкой, не имел никаких сведений о своем происхождении, кроме старинной записки, свидетельствовавшей, что это "настоящая египетская мумия". Сейчас благодаря 3D-моделированию и реконструкции лица исследователи смогли не только определить возраст и пол владельца мумии, но и визуализировать, как она выглядела при жизни, пишет Live Science.

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"Это переносит внимание с человеческих останков на историю человека, который их носил", — сказала Дженнифер Манн, скульптор-криминалист, создавший реконструкцию. "Это очень важно, ведь музеи все неохотно демонстрируют останки древних людей".

Женщина до 60 лет была мумифицирована во время греко-римского периода Египта. Источник: Jennifer Mann/livescience.com
Женщина до 60 лет была мумифицирована во время греко-римского периода Египта. Источник: Jennifer Mann/livescience.com
Женщина до 60 лет была мумифицирована во время греко-римского периода Египта. Источник: Jennifer Mann/livescience.com
Женщина до 60 лет была мумифицирована во время греко-римского периода Египта. Источник: Jennifer Mann/livescience.com
Женщина до 60 лет была мумифицирована во время греко-римского периода Египта. Источник: Jennifer Mann/livescience.com
Женщина до 60 лет была мумифицирована во время греко-римского периода Египта. Источник: Jennifer Mann/livescience.com
Женщина до 60 лет была мумифицирована во время греко-римского периода Египта. Источник: Jennifer Mann/livescience.com
Женщина до 60 лет была мумифицирована во время греко-римского периода Египта. Источник: Jennifer Mann/livescience.com

Манн, работающая в Викторианском институте судебной медицины (VFIM) в Мельбурне, имеет опыт создания реконструкций лица исторических деятелей. Ее работы включают реконструкцию Меритамуна в 2016 году, древней египтянки, чья мумифицированная голова хранится в музее анатомии и патологии Университета Мельбурна.

Для реконструкции австралийской мумии исследователи использовали компьютерную томографию (КТ) для создания точной 3D-модели черепа. Эта модель затем была напечатана на 3D-принтере, что позволило Манну создать реалистичную скульптуру лица.

Анализ сканирования и исследований, проведенных университетами Австралии и Италии, показали, что мумия принадлежала женщине, умершей в возрасте 50-60 лет. Пятна золота на мумии свидетельствуют, что она жила в греко-римский период в Египте (332 г. до н. э. – 395 г. н. э.), когда в процессе мумификации использовалось сусальное золото.

Окончательная скульптура изображает пожилую египтянку с прической в греческом стиле, популярной в то время. Это реалистическое изображение дает представление о жизни и внешности человека, жившего тысячи лет назад.

Напомним, археологи обнаружили место смерти первого римского императора.

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