Путешествие по Украине за 600 грн. Какое впечатление выбрать для следующих выходных

Однодневные туры набирают обороты в туристической сфере. Не тратя много времени и денег можно в один два клика организовать себе впечатление на целый день. Туристические фирмы разрабатывают все больше готовых и интересных маршрутов, ведь в Украине действительно есть на что посмотреть. В нашем списке направления и впечатления, которые будут стоить от 600 грн и останутся в памяти навсегда. Киев, Львов, Одесса, Днепр – выберите точку отправления и путешествуйте выгодно вместе с UAPortal.

Лайфхак в подарок

Вы можете выбрать любую локацию из списка и составить свой маршрут, чтобы отдохнуть в течение одного дня. Такое решение сделает ваше путешествие еще бюджетнее. Выберите организованный тур для подарка – впечатления остаются в нашей памяти на всю жизнь.

Составляем свой день из неймовидных впечатлений. Источник: Источник: ROMAN ODINTSOV/Pexels Составляем свой день из неймовидных впечатлений. Источник: Источник: ROMAN ODINTSOV/Pexels

Киев

Со столицы стартует большое количество туров от Буцкого каньона и пещер Чернигова в Днепровскую Атлантиду и Холодный Яр. Готовьтесь к ранним выездам, ведь вам нужно успеть за день налюбоваться достопримечательностями. Вечером вы вернетесь с багажом впечатлений о которых хочется рассказать друзьям, если вы этого уже не сделали в социальных сетях прямо с места событий.

"Билетный рай Киевщины" - выбирайте период цветения любимых цветов и захватите хороший фотоаппарат. В рамках тура вы прогуляетесь Добропарком, побываете на острове Сакур и посетите Фастов и Томашевку. Цена тура 850 грн., а ярких ароматных впечатлений – миллион.

"Днепровская Атлантида" – особенно понравится ценителям водных экскурсий. В тур включены 7 впечатляющих локаций, которые вы сможете увидеть за один день. Кроме впечатлений получите возможность покупаться и загореть. Стоимость составляет 1290 грн. на человека.

"Буцкий каньон" – уникальная природа Украины поделится красотой и раскроет тайны истории нашей страны. Буцкий каньон живописен и полон интересных поворотов. В тур включено посещение Трипольских мегаполисов и поселений. Стоимость составляет 1190 грн.

"Замок Радомысль" - увидеть архитектурные сокровища, а может и заметить впечатляющую локацию для празднования особых дат. Тур включает посещение этнических музеев и экскурсию в этнокомплекс Украинское село. Стоимость тура – 850 грн.

Релакс по-украински – ваш отдых на природе уже организован. В тур включены дегустация, пикник и прекрасная атмосфера отдыха. Стоимость 935 грн.

Забей гол этой жизни и отправляйся в путешествие. Источник: Источник: Temo Berishvili/Pexels Забей гол этой жизни и отправляйся в путешествие. Источник: Источник: Temo Berishvili/Pexels

Львов

Западная Украина может похвастаться своими прелестями перед всем миром. живописная природа и множество архитектурных, исторических и природных сокровищ. Если вы ищете интересные места возле Львова, которые нужно увидеть, они уже вложены в готовые организованные туры.

Заповедник Тустань – за один день вы успеете побывать среди гор, которые расскажут интересные истории и умыться в водопаде. Тур включает посещение Мертвого озера Карпат, мистическую локацию, которую называют "мостом в потустороннем мире" и много живописных смотровых площадок. Стоимость тура всего 600 грн. с человека (с доплатой за входные билеты).

"Золотая подкова Львовщины" - этот легендарный маршрут состоит из трех известных замков Львовщины. Архитектурные аттракции поражают своим украшением и интересными историческими событиями, которые происходили на их территориях. Стоимость тура 600 грн. (с доплатой за входные билеты).

"Тоннель любви" - романтическая экскурсия, которая поможет организовать впечатляющий день с особым человеком. Программа включает посещение Таракановского форта и Волынского замка. Стоимость транспорта, страховки и экскурсовода 695 грн. (дополнительно 135 грн. за входные билеты на территорию достопримечательностей и 150 грн. за обед из полноценных 3-х блюд).

Аквапарк "Карпатия" - попутешествовать и повеселиться на водных горках. Однодневный тур может стать отличным решением для семейного дня. По дороге вам предстоит место для завтрака (собственные средства) и еще один перекус в аквапарке. За 800 грн. вы получите трансфер, экскурсионное сопровождение и страховку, а билеты в аквапарк на 5 часов стоят от 350 до 800 грн, именинникам бесплатно.

Озеро Синевир – одна из самых известных достопримечательностей Львовщины. В впечатления включена прогулка с медведями и канатная дорога. Это невероятная возможность насладиться Карпатами и поразить фото и моменты. Тур стоит 750 грн. (дополнительные расходы на входные билеты и обед составляют около 500 грн. всего).

Танцуй каждый день своей жизни. Источник: Источник: Tim Mossholder/Pexels Танцуй каждый день своей жизни. Источник: Источник: Tim Mossholder/Pexels

Днепр

Вкусные, впечатляющие романтические направления расположены вокруг города Днепр. Выбрав один день, вы получите возможность отдохнуть и душой, и телом. Однодневные туры стартуют от приятной цифры в 450 грн., поэтому не теряем времени.

Цветочный и травяной туризм – отправившись из Днепра в сторону Спасского, вы сделаете много фантастических фотосессий среди лаванды, экзотических растений и трав-афродизиаков. Соберите "любовное зелье" и посетите мастер-класс, посидите в самом большом гнезда ласточки и сварите лавандовое вино. Тур стоит 450 грн. Дополнительно оплачивается 700 грн. за мастер-класс, экскурсионные билеты, ланч и вино.

Лошади + SPA – роскошное релаксирующее путешествие в один день. Впечатления начнутся на Китайгоре (высшей точке Днепропетровской области), а продолжатся в СПА-комплексе "Аист". Релакс происходит как под открытым небом, так и в закрытых бассейнах. Прекрасная возможность совершить конную прогулку и погрузиться в терапевтическую воду. Стоимость тура начинается с 545 грн. Дополнительные услуги в размере 250 грн.

"В гостях у Енотов" - терапевтическое путешествие, которое помогает расслабиться как детям, так и взрослым. Посещение "Аквазоо–Петропополь" превращается в настоящее цирковое зрелище, которое устраивают животные. Возможность улыбнуться будет у каждого, а дальше вас ждет пляжный отдых и прогулка "Маленькой Софией". Стоимость тура – 595 грн. Дополнительно оплачиваются билеты в размере 570 грн. на человека.

Украинская Аризона – настоящий поход по рафтингу. Впечатляющие эмоции от увиденного, вас ожидает прогулка между небом и землей. Захватите купальники, полотенца и удобную обувь. Стоимость тура 3500 грн. (за 2 дня с ночевкой). Дополнительно оплачивается питание и реакционные сборы – примерно 1 500 грн.

Голубые озера – летний однодневный отдых, во время которого вы сможете покупаться, загореть и узнать секреты петриковской росписи. Создайте свою картину на мастер-классе со вкусняшками. Стоимость тура – 560 грн. Дополнительно 250 грн. на входные билеты.

Улыбнись и сделай себе выходной. Источник: Источник: Vaibhav Kashyap/Pexels Улыбнись и сделай себе выходной. Источник: Источник: Vaibhav Kashyap/Pexels

Одесса

Вдоволь нагулявшись по колоритным улицам Одессы, если это возможно, начинаем разглядывать чудеса вокруг. Однодневные прогулки на катере, шашлыки на изумрудном водоеме – кажется одесситы знают как приобрести туристов.

Мигия – лучший летний день состоит из купания в чистой целебной голубовато-зеленой воде, рафтинга, экскурсии по заповедной зоне и настоящего шашлыка на мангале. Стоимость тура 1650 грн. с человека. Дополнительно оплачивается рафтинг (по желанию) – 700 грн.

Водяной день – то, что нужно в жаркую пору. В рамках тура отдых на Белом озере, прогулка на катере и в парке "Елок", посещение музея воды. Стоимость тура 1250 грн, из дополнительных оплат только обед (250 грн.).

Рюкзак за плечами – пеший маршрут по Актовскому и Арбузинскому каньонам. Посетите трехкратный лес и белые скалы. Стоимость 1650 грн. с человека, обед учтен.

Дубенский замок – отправляйтесь в направлении Прикарпатья. В тур включены 5 известных и популярных локаций: туннель любви, таракановский форт, Дубенский замок, Луцк, замок Любарта. В стоимость тура включены все входные билеты и обед – 1 900 грн. с человека.

Стоимость туров может изменяться в зависимости от выбранного туроператора. Более подробную информацию о турах и их заказах вы найдете на страницах украинских туроператоров.