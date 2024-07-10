Продукты, способствующие красивому загару: что съесть перед пляжем

Первый месяц лета прошел и на улицах все чаще можно встретить загорелых счастливчиков, уже успевших побывать на море. Если вы пока не из их числа, но красивый бронзовый загар у вас в ближайших планах, хочу порекомендовать несколько продуктов питания, которые не только полезны для организма, но еще и помогут быстрее добиться желаемого оттенка кожи.

Все эти продукты объединяет то, что они помогают коже вырабатывать меланин - пигмент, который придает естественный здоровый загар, и надолго удерживать его на коже. Для быстрого и красивого загара не обязательно лежать на пляже в самый солнцепек, поберегите свое здоровье и не выходите на открытое солнце в период с 10:00 до 17:00. Ну а чтобы успеть загореть, просто добавьте в свой рацион продукты, которые содержат 5 главных ингредиентов здорового загара. Среди них: тирозин и триптофан – аминоксилоты, стимулирующие выработку меланина в коже. Бета-каротин, который не только сам по себе придает коже бежевый оттенок, но еще и защищает ее от солнечного излучения. Это и витамин Е – главный защитник кожи от старения, которому она наиболее интенсивно подвержена под лучами палящего солнца. Это селен – защитник кожи от вредного действия солнца, и ликопин, ускоряющий выработку меланина, придающий красивый загар и в то же время улучшающий естественную защиту кожи от свободных радикалов.

Продукты, которые содержат максимальное количество из числа указанных ингредиентов достаточно распространены в наших широтах и купить в сезон их можно на любом рынке или в супермаркете.

Во-первых, это морковь – лидер по содержанию бета-каротина. Я вообще очень люблю морковь и кушаю ее почти каждый день, благодаря чему моя кожа и без солнца круглый год имеет бежевый оттенок. Ну а вам рекомендую перед походом на пляж выпивать 1 стакан свежевыжатого морковного сока, тогда кожа быстро приобретет бронзовый оттенок и сохранит его на долгое время.

Далее в моем списке – абрикосы, благо они уже начали появляться на местных рынках. Эти фрукты не только богаты бета-каротином, но еще и витаминами группы В, РР, фосфором, железом, биофлавонидами. Благодаря этому они ускоряют появление загара и при этом отлично защищают от ультрафиолета. Всего 200гр абрикосов ежедневно в пляжный сезон будут стимулировать появление более интенсивного оттенка без вреда для здоровья. Кстати, персики обладают схожими свойствами, поэтому чередуйте их с абрикосами.

Бахчевые культуры – дыня и арбуз также являются отличными ускорителями и усилителями загара, ведь содержат витамины В1, В2, РР, С, калий, железо, бета-каротин. Чтобы стать обладателем ровного и красивого загара достаточно съедать всего 300гр дыни в день. Ну а дополнительным бонусом со стороны арбуза в свою очередь станет нормализация водного баланса, предотвратив сухость кожи.

Не забывайте и про зеленые овощи, такие как шпинат и брокколи. Ежедневный зеленый коктейль со шпинатом, который богат бета-каротином, витаминами РР и С, лютеином, позволит приобрести и на долгое время сохранить насыщенный бронзовый оттенок кожи и защитит от вредного ультрафиолета. Ну а брокколи, в состав которой входят витамины А, С, Е и группы В, отлично подлечит кожу после злоупотребления солнечными ваннами. Она способна снизить покраснения и отеки кожи, а также защитить ее до, во время и после нахождения на солнце.

И напоследок хочу упомянуть томаты. Открою секрет – это мой любимый овощ. Томаты содержат множество минералов, витамины группы В, а также ликопин, они ускоряют появление долгожданного загара и при этом являются отличным профилактическим средством от рака кожи, защищают ее от ультрафиолета. Считается что действие половины стакана свежевыжатого томатного сока равносильно действию солнцезащитного крема с невысоким уровнем защиты.

Так что налегайте на морковку, абрикосы, персики, дыню и арбуз. Делайте салаты с помидорами, шпинатом и брокколи, тогда вашему загару позавидует и бывалый пляжник. Но чтобы не свести все свои усилия на нет также постарайтесь избегать продуктов, которые напротив, препятствуют выработке меланина, замедляя появление загара. Среди них все соленые и маринованные блюда, различные копчености, шоколад, кофе и какао, а также алкогольные напитки. Я бы в принципе рекомендовала вам избегать указанных продуктов, ведь они не только ухудшают проявление бронзового оттенка кожи, но сами по себе вредны для здоровья.