Признак хорошего шоколада

Шоколад в нашей жизни настолько привычен и доступен, что, возможно, некоторые люди думают, что выращивают его где-то в соседней области, или недалеко от ближайшего супермаркета.

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Якщо відкинути все, що пов'язане із шоколадним бізнесом, починаючи зі збору какао бобів на плантаціях, де нерідко використовується і дитяча праця, то давайте подивимось, чи варто куаувати шоколад, а, якщо купувати, то який, скільки його їсти і чи всім однакову кількість і чи всім поголовно?

Трохи хочу пролити світла на чорний шоколад. І показати в затемненому світлі "шоколад", від якого, по суті, лише одна назва.

Саме він і є корисним. Це шоколад із 85% та вищим вмістом какао бобів.

Його недаремно називають гірким. Я б ще додала -- глевким і на любителя.

Якщо пошукати не заангажовану інформацію навіть у наукових джерелах, то її не так і багато, бо більшість наукових досліджень все ж були проведені за підтримки шоколадних гігантів, тому у висновках там все лише хороше і супер корисне.

КОРИСТЬ 82-100% ШОКОЛАДУ.

Все, що нижче 82% до уваги не беремо, бо там купа цукру та жиру (про це також нижче).

На першому місці -- вміст поліфенолів-антиоксидантів (тих молекул, які роблять шоколад коричневим). Ці поліфеноли знешкоджують надмірну кількість вільних радикалів, які ушкоджують клітини та вміст клітин.

Таким чином організм залишається у кращому функціональному стані, краще працюють всі його системи та органи, він менш схильний до збоїв та порушень.

Поліфеноли виконують роль пребіотиків, тобто живлять корисні бактерії, які живуть у нашому кишечнику. А це означає, що краще перетравлюється та засвоюється їжа, більше синтезується вітамінів, краще працює мозок, судини, менший ризик онкозахворювань, в першу чергу, раку кишечника.

Поліфеноли посилюють ріст нейронів і кровоносних судин, покращуючи пам’ять. Позитивні ефекти супроводжуються збільшенням церебрального кровотоку або оксигенації церебральної крові. Після постійного прийому флаванолів какао молодими людьми було виявлено кращі когнітивні здібності.

Захищають шкіру від шкідливого впливу сонячного проміння (захист від фотостаріння).

НЕ ШОКОЛАДОМ ЄДИНИМ:

Додам, що поліфеноли, окрім чорного шоколаду, містяться в ягодах (шовковиці, чорноплідній горобині, бузині, чорницях), шкірці яблук,, винограда, цитрусових, какао, зеленому чаї, цибулі, гострому перці, капусті, броколі та шпинат.

Інші ефекти шоколаду:

Може бути провокатором головного болю при мігрені у 2%–22% хворих, але для інших не є тригеном.

АЛЕ ЩО НЕ ТАК ІЗ ШОКОЛАДОМ

Якщо мало рухаєтеся, маєте схильність до набору зайвої ваги і любите щодня поласувати солодким шоколадом з наповнювачами (родзинки, нуга, "йогурт", печиво, вафлі, горіхи і тд) -- якщо це не одик квадратик, є багато шансів набрати зайву вагу.

Сюди ж можна віднести молочний та білий (в білому взагалі немає какао бобів, лише масло какао і то не завжди, якщо мова йже про шоколадну плитку).

Поєднання насиченого жиру та цукру сприяє інсулінорезистентності, тому, щоб цього уникнути вибирайте: або чорний шоколад, або мінімум пів години швидкої ходьби після солодкого шоколаду, ходьби, рух активують інсулінові рецептори на поверхні клітин.

Якщо у Вас є хоч незначні "дифузні зміни" на УЗД, і, особливо, якщо є підвищений холестерин, тригліцериди, та печінкові ферменти, вживайте лише 85-100% шоколад і поєднцйте його з ягодами -- так Ви одержите більше поліфенолів, клітковини і менше з'їсте шоколаду.

Така ж порада стосується і тих, у кого є подагра.

Взагалі заборонених продуктів не існує, існує незнання і поверхневі уявлення.

Зрештою, якщо Вам хочеться хоча б інколи відчути саме смак солодкого шоколаду, то інколи (рідко) можна і таке:)

Поширюйте, їжте ягоди і пам'ятайте, що життя, як шоколад -- буває гірким та солодким одночасно.

Але гіркий шоколад дає можливість відчувати солодкість життя довше.

P.S. До речі, ознакою хорошого шоколаду є "Ви його в рот, а він -- назад"