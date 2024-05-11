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Приносят согласие и благополучие: какие кусты стоит посадить у дома

Игорь Романько

Какие кусты приносят счастье и благополучие в дом
Какие кусты приносят счастье и благополучие в дом

С давних времен люди верили, что деревья и кустарники обладают определенной магической силой и могут влиять на жизнь и благополучие человека. Их сажали у домов, использовали в обрядах и ритуалах, а также верили, что они могут защитить от невзгод и принести счастье.

Важно помнить, что это только народные приметы и верования, не имеющие научного подтверждения. Однако, посадив у своего дома эти деревья и кустарники, вы не только украсите свой участок, но и создадите уютную и благоприятную атмосферу. Об этом пишет "РадиоТрек".

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Рябина:

  • Символ: защита от зла, женственность.
  • Улучшает настроение , помогает женщинам, защищает от негативной энергии.
  • Где сажать: у окон, во дворе.

Акация:

  • Символ: плодородие, избавление от бесплодия, хорошее настроение.
  • Улучшает атмосферу в доме , дарит хороший аромат, снимает стресс.
  • Где сажать: у дома.

Калина:

  • Символ: юность, здоровье, семейное счастье.
  • Свойства: дарит положительную энергетику, полезна для здоровья.
  • Где сажать: во дворе, у дома.

Шиповник:

  • Символ: защита семьи, любовь, крепкие отношения.
  • Свойства: предохраняет от зла, приносит счастье, используется в магии.
  • Где сажать: у дома, перед ним.

Можжевельник:

  • Символ: защита от порчи, приворотов, злых сил.
  • Свойства: оберегает жилье и его обитателей, приносит удачу.
  • Где сажать: у дома, перед ним.

Напомним, ранее мы писали о картинах, которые лучше не вешать в доме, потому что можно навлечь этим беду.

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