Приносят согласие и благополучие: какие кусты стоит посадить у дома

С давних времен люди верили, что деревья и кустарники обладают определенной магической силой и могут влиять на жизнь и благополучие человека. Их сажали у домов, использовали в обрядах и ритуалах, а также верили, что они могут защитить от невзгод и принести счастье.

Важно помнить, что это только народные приметы и верования, не имеющие научного подтверждения. Однако, посадив у своего дома эти деревья и кустарники, вы не только украсите свой участок, но и создадите уютную и благоприятную атмосферу. Об этом пишет "РадиоТрек".

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Рябина:

Символ: защита от зла, женственность.

защита от зла, женственность. Улучшает настроение , помогает женщинам, защищает от негативной энергии.

помогает женщинам, защищает от негативной энергии. Где сажать: у окон, во дворе.

Акация:

Символ: плодородие, избавление от бесплодия, хорошее настроение.

плодородие, избавление от бесплодия, хорошее настроение. Улучшает атмосферу в доме , дарит хороший аромат, снимает стресс.

дарит хороший аромат, снимает стресс. Где сажать: у дома.

Калина:

Символ: юность, здоровье, семейное счастье.

юность, здоровье, семейное счастье. Свойства: дарит положительную энергетику, полезна для здоровья.

дарит положительную энергетику, полезна для здоровья. Где сажать: во дворе, у дома.

Шиповник:

Символ: защита семьи, любовь, крепкие отношения.

защита семьи, любовь, крепкие отношения. Свойства: предохраняет от зла, приносит счастье, используется в магии.

предохраняет от зла, приносит счастье, используется в магии. Где сажать: у дома, перед ним.

Можжевельник:

Символ: защита от порчи, приворотов, злых сил.

защита от порчи, приворотов, злых сил. Свойства: оберегает жилье и его обитателей, приносит удачу.

оберегает жилье и его обитателей, приносит удачу. Где сажать: у дома, перед ним.

Напомним, ранее мы писали о картинах, которые лучше не вешать в доме, потому что можно навлечь этим беду.

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