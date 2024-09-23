Применять наказания или устанавливать правила: как быть в воспитании детей

В процессе воспитания детей у родителей есть два подхода: применять наказания или устанавливать правила. В первом случае ребенок усваивает нормы поведения через наказания/ограничения, то есть постфактум (после проступка). Во втором действует превенция — он заранее знает, что можно делать, а чего нельзя.

Второй вариант менее удобен для родителей, поскольку придется продумать множество вещей, установить правила и следить за их соблюдением. Однако у него есть особые преимущества перед наказаниями. Давайте разберемся, зачем детям нужны правила: каковы их функции и как добиться их выполнения.

Правила vs наказания

Нужны ли ребенку правила? Да, нужны! Правила — это установленные родителями нормы, которые регулируют разные аспекты жизнедеятельности ребенка: его поведение дома, в школе, с друзьями, его круг обязанностей и отношения с другими людьми. Правила помогают:

установить модели поведения;

сформировать нравственные привычки;

выбирать направления деятельности;

установить опоры для принятия решений;

организовать режим дня/занятий/отдыха;

адаптироваться к посещению школы/сада, где тоже есть свои правила.

За несоблюдение правил следует наказание. Однако это уже не бессистемная мера, а четкий и понятный ребенку алгоритм.

Наказания же дают ребенку больше свободы, но при этом он узнает, что можно делать, а что нельзя, в тот момент, когда его наказали. Конечно, этот подход не сводится к тому, чтобы причинить боль ребенку. Его задача такая же, что и у правил — сформировать модели поведения. Но есть огромный риск, что из-за частых наказаний наступит ряд негативных последствий:

ослабнет доверие и близость между ребенком и родителями;

ребенок привыкнет к наказаниям и перестанет на них реагировать;

у ребенка сформируется устойчивый стереотип: он плохой, поэтому его так много наказывают.

Поэтому оптимальный подход — без одного не бывает другого. А именно — наказания не бывают без правил.

Функции правил и задачи родителей

Психологи различают шесть функций правил:

1. Сформировать у ребенка ощущение стабильности и безопасности.

Для нормального развития у ребенка должна быть установлена причинно-следственная связь: если я нарушаю правила, за этим следует наказание, а если я действую согласно правилам, значит, я могу быть спокоен, уверен в себе и защищен. То есть правила — это как почва под ногами, от которой можно оттолкнуться для прыжка, а потом приземлиться обратно.

Также важно, чтобы ребенок понимал, для чего установлены правила. Не просто потому, что родителям так захотелось. А для того, чтобы защитить прежде всего самого ребенка. Например, правило перехода улицы на зеленый свет защищает ребенка от ДТП, а правило складывать свою одежду в шкаф экономит время на сборы в школу, правило своевременно кормить кота прививает ему ответственность, а правило делать уроки сразу после школы дает ему свободное время до вечера.

Любое правило, установленное родителями, должно быть обосновано и разъяснено ребенку. Не стоит лукавить, говоря о причинах конкретного правила. Лучше в доступной форме сказать правду, чтобы ребенок осознавал последствия нарушения.

2. Научить ребенка уважать личностные границы других людей

Некоторая часть правил касается взаимодействия ребенка и других людей. И в этот момент возникает необходимость научить его соблюдать границы личности. Иногда родители впадают в крайности — все запрещают ребенку, подавляя его и создавая ощущение собственной никчемности, или наоборот — все разрешают, когда из ребенка вырастает эгоист.

Важно соблюдать баланс и устанавливать простые и четкие правила, которые не будут угнетать ребенка, но при этом и не создавать атмосферы вседозволенности.

Чтобы понять, как сказываются ваши правила на ребенке, достаточно просто спросить, как он к этому относится. Не стоит навязывать ему свое видение, а если речь идет о принципиальных моментах — объясняйте, почему важно соблюдать это правило. И делайте это до тех пор, пока ребенок не поймет важность такого решения.

Бернард Шоу писал, что "золотое правило гласит, что нет золотых правил". Если правило совсем нелогичное, вызывает стойкое сопротивление у ребенка, он никак не может его усвоить — пересмотрите его или откажитесь вовсе. Примите другое правило, которое будет устраивать все вовлеченные стороны, но при этом не приносить дискомфорт. В результате внимательное отношение к мнению ребенка поможет вам добиться ответного уважения.

3. Познакомить ребенка с реальным миром.

Часто в семье для ребенка создаются тепличные условия: иногда можно пошуметь вечером, иногда побаловаться с едой, иногда избежать ответственности за шалости. Однако покидая уютное семейное гнездышко, ваш птенец может столкнуться с тем, что внешний мир не так уступчив и лоялен, и если есть общепринятые правила — их нужно соблюдать. Поэтому умение мыслить причинно-следственными связями (за нарушение правила будет наказание) здорово упростит жизнь вашему ребенку и облегчит его взаимодействие с окружающими.

Например, если дома можно было порисовать и оставить карандаши на столе, то в школе учитель сделает замечание за бардак на парте. Если дома ребенку можно болтать во время фильма, то в кинотеатре рядом сидящие зрители "шикнут" на него, чтобы добиться тишины. И так далее.

4. Убрать личностный фактор воспитания.

Мечта любого родителя — формирование близких, теплых, доверительных отношений с ребенком. Если их нет, любое взаимодействие между ними носит формальный характер, а коммуникация затруднена непониманием, протестом, нежеланием слышать друг друга. В любом случае есть какая-то личностная особенность отношений. А правила устраняют ее, поскольку это не сиюминутное желание родителей, не их капризы или придирки, а заранее установленные нормы, которые нужно выполнять без учета личных взаимоотношений.

5. Устранить возможность манипуляции.

Правила — это своего рода независимый судья, к которому можно апеллировать в любой непонятной ситуации. Дети очень быстро понимают, что есть мнение родителя, сформированное под влиянием настроения, желаний, планов и других факторов. А есть незыблемое правило, которое ну никак нельзя не исполнить. И если в первом случае есть шанс сманипулировать решением родителя — упросить, уболтать, отвлечь, договориться. То в случае с правилом пространства для маневра уже не так много. И если родители видят, что ребенок не соблюдает установленное правило, они абсолютно правомерно могут прибегнуть к наказанию, тогда как в других случаях это наказание вызовет обиду и непонимание.

Например, родители просят ребенка найти пульт от телевизора. Он отказывается, так как занят. В результате его наказывают — абсолютно неправомерно, поскольку правила, согласно которому ребенок обязан следить за месторасположением пульта, нет. А значит, это чистое родительское самоуправство. Да, попросить можно, но в случае отказа — принять такой ответ. Как минимум не наказывать за него. А вот если бы это было обязанностью ребенка, возведенной в правило и оговоренной ранее, тогда никаких обид: нарушил правило — получил наказание.

6. Организовать поведение ребенка.

Это самая важная функция правил, поскольку их задача не просто добиться послушания, а научить определенным нормам, жизненным законам, а также оградить от всего плохого. И этот процесс рассчитан на всю жизнь, поскольку с помощью правил прививаются знания и навыки, которые пригодятся ребенку в будущем.

Отличный пример стратегической организации поведения ребенка — пищевые привычки. Завтракать по утрам, не пить воды во время еды, кушать за 2 часа до сна и пр. — это золотые правила, которые:

а) подарят ребенку хорошее здоровье в детстве;

б) сформирует правильный подход к питанию на всю оставшуюся жизнь.

Как устанавливать правила

Несмотря на кажущуюся простоту и очевидность этого вопроса, все же приведем основные принципы формирования правил для детей. Они помогут избежать ошибок и недопонимания:

✓ Правила должны выполняться. Родителям нужно быть последовательным, не делать поблажек за нарушение правил.

✓ Правила для ребенка не должны противоречить действиям родителей. То есть взрослые обязаны сами соблюдать установленные правила, чтобы дать полезный пример ребенку и вселить в него уверенность, что это правило — не родительский каприз, а объективная необходимость.

✓ Правила должны быть согласованы между родителями. Недопустимо, чтобы у мамы были свои, а у папы — свои правила. Родителям стоит заранее обсудить нормы, по которым они будут растить и воспитывать своего ребенка.

✓ Правила не должны отрицательно влиять на жизнедеятельность ребенка. Если чисто физиологически ему нужно ложиться спать пораньше, то правило играть полтора часа с младшим братиком будет противоречить потребностям ребенка. А значит, такое правило нужно отменить.

✓ Правила нужно объяснять каждый раз, когда ребенок задает вопрос "почему?". Терпеливо, с улыбкой, спокойным тоном. Нужно еще до момента нарушения, если это возможно, предупреждать, что за этим последует наказание.

✓ Формируйте правила с учетом стратегии на будущее. Вы должны четко знать, для чего, почему и зачем установлено это правило. Какой профит оно принесет в будущем вашему ребенку и от чего убережет. Так вы сможете более точно описать причины, по которым необходимо соблюдать это правило.

Если вы все еще не решили, как выстроить воспитательный процесс для своего ребенка, то мы напомним, что правила здорово облегчают жизнь родителей. Если он будет их соблюдать, можно не переживать за его безопасность и продуктивное взаимодействие с внешним миром.