Правило 80-20: блоггер поделилась историей похудения на 70 килограмм

В настоящее время, когда сети переполнены быстрыми диетами и модными трендами похудения, трудно найти действительно эффективный и устойчивый путь к здоровому телу. Эмбер Клеменс, тренер по похудению и блоггер, является прекрасным примером того, что можно достичь потрясающих результатов, следуя последовательным и здоровым привычкам.

Невероятное перевоплощение Эмбер – это свидетельство силы упорного труда, правильного питания и положительного настроения, пишет She Finds.

Читайте также: Как запустить процесс похудения без диет и занятий спортом

Начало пути

31 мая 2018 года Эмбер пришла в спортзал, чувствуя себя растерянной и не зная с чего начать. Ее первым шагом стало уменьшение порций еды.

Целеустремленность и настойчивость

Благодаря своей целеустремленности и настойчивости, Эмбер за несколько месяцев достигла поразительных результатов. К концу 2018 года ей удалось сбросить 72 килограмма.

Поддержка и мотивация

Эмбер начала делиться своими успехами в социальных сетях, где обрела не только поддержку, но и новую мотивацию. Ее история вдохновила многих людей на пути к лучшей версии себя.

Правило "80-20"

Одним из секретов успеха Эмбера является правило "80-20", которое она пропагандирует в своем TikTok. Этот принцип заключается в том, что 80% еды, которую вы едите, должно быть полезным и сбалансированным, а остальные 20% – это то лакомство, которое вам нравится.

Отказ от жестких ограничений

Эмбер считает, что чрезмерное ограничение пищи может привести к срывам и вреду для здоровья. Она искренне верит, что можно наслаждаться любимой едой, соблюдая принципы здорового питания.

Вдохновение и мотивация

История Эмбер – это отличный пример того, что можно достичь своих целей, не отказываясь от любимого лакомства. Ее опыт вдохновляет и мотивирует людей на пути к лучшему здоровью и прекрасному телу.

Важно помнить, что каждый путь к похудению уникален. Не существует универсального рецепта, который подошел бы всем.

Слушайте свое тело, выбирайте здоровые продукты и не бойтесь наслаждаться любимой едой в умеренных количествах.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Раньше мы писали о пользе и рисках диет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!