Помогает сердцу, мозгу и защищает от рака: самый полезный ягодный чай

Чай давно ценится за свои полезные свойства. Различные виды чая по-разному влияют на организм человека, а некоторые способны помогать в предотвращении и лечении различных заболеваний.

Одним из самых полезных считается чай из голубики. Его готовят из сушеных листьев куста этого растения, которые, как и ягоды, богаты антиоксидантами и питательными веществами. Этот ягодный чай станет отличным выбором для людей с ослабленным иммунитетом, риском деменции, проблемами с сердцем, зрением и печенью. Полезные свойства чая из голубики обусловлены высоким содержанием в нем флавоноидов, полифенолов, фенольных кислот и других веществ. Об этом пишет medicalanswers.com.

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Поддержка здоровья сердца

Голубика содержит антоцианы, которые придают ягоде ее темно-синий цвет. Доказано, что повышенное потребление антоцианов снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Одной из причин болезней сердца является атеросклероз. Голубика же способна препятствовать накоплению холестерина в сосудах и появлению других повреждений, связанных с этой болезнью.

Положительное влияние на мозг

Активные соединения в чернике могут снизить риск деменции, болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний. Ученые выяснили, что регулярное употребление продуктов, богатых флавоноидами, улучшает работу мозга и замедляет снижение когнитивных функций в старшем возрасте.

Способность снижать риск развития рака

Ученые изучили полезные свойства голубики и их влияние на рак. Антоцианы, содержащиеся в этой ягоде и ее листьях, обладают противоопухолевым потенциалом. Они нейтрализуют свободные радикалы, разрушающие клетки организма. Это и другие вещества, которыми богата голубика, могут снизить риск рака толстой кишки, легких, груди и шейки матки.

Улучшение пищеварения

Благодаря антиоксидантным свойствам чай из голубики способен уменьшать воспаление во всем теле, включая пищеварительную систему. Также на желудочно-кишечный тракт оказывает благотворное влияние большое содержание клетчатки в ягоде.

Другие полезные свойства

Укрепляет иммунитет благодаря высокому содержанию витамина С.

Помогает контролировать уровень сахара в крови у людей с диабетом 2 типа (благодаря антоцианам).

Способствует укреплению костей (благодаря витамину К).

Чай из голубики – это не только вкусный напиток, но и источник ценных веществ, положительно влияющих на здоровье. Добавьте его в свой рацион и почувствуйте пользу для организма!

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