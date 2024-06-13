Получите 13 кг с одного куста: какое жидкое удобрение стоит использовать для картофеля в июне

Калиевая селитра известна как одно из самых эффективных удобрений, что способствует росту и прочности корневой системы картофеля. Она также повышает устойчивость к экстремальным температурам и засухе, активируя их естественные оборонительные механизмы.

Этот компонент значительно увеличивает скорость фотосинтеза, что позволяет картофелю быстрее созревать, особенно в холодных регионах. Благодаря калиевой селитре, растения приобретают большую зеленую массу, плоды становятся больше, а урожайность растет.

Борная кислота также важна для здоровья картофеля, поскольку укрепляет иммунитет растений, улучшает вкус плодов и способствует их развитию.

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Если картофеля не хватает бора, это можно заметить по светлению листьев, их скручиванию и розовому оттенку черенков. Также могут наблюдаться чернение и высыхание точки роста, ломкость стеблей и слабость побегов. Картофель, растущий на богатых гумусом, переувлажненных почвах, особенно нуждается в боре.

Для защиты от вредителей, таких как колорадский жук, моль, совка и паутинный клещ, рекомендуется использовать битоксибациллин. Этот препарат содержит бактериальные споры, производящие токсины, способные уничтожать вредителей, при этом оставаясь безопасными для людей и животных.

Для достижения оптимального эффекта рекомендуется комбинировать использование этих удобрений. Приготовьте питательный раствор, растворив в ведре воды 2 столовые ложки калиевой селитры, 1/2 чайной ложки борной кислоты и 70 г битоксибациллина. После тщательного перемешивания полейте раствором каждый куст картофеля, используя по 500 мл на куст.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, какие растения не переживут подкормку пеплом.

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