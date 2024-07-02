Поколение Альфа – рожденные после 2010 года: тонкости воспитания

Старшие поколения сетуют на то, что дети теперь совсем другие, они во многом правы. С развитием технологий этот разрыв ощущается еще больше. Когда стало понятно, что дети разных поколений имеют свои особенности мышления и поведения, возникла теория поколения.

В 90-е годы Уильям Штраус и Нил Хау пришли к выводам, что рождение в определенный период предопределяет навыки, мышление, ценности и поведение людей.Штраус и Хау выделили 4 поколения Миллениума:

1943-1960 — поколение бэби-бумеров

1961-1981 — поколение X (индиго)

1982-2004 — поколение Y (миллениалы)

с 2005 — поколение Z (кристальные дети)

с 2010 года на свет рождаются дети поколения Альфа (радужные дети)

Дети Альфа— особенные.По теории поколений у них специфический характер, и они не поддаются воспитанию теми методами, которыми воспитывали предыдущее поколение. Поэтому чаще всего для обучения таких детей нужна помощь специалистов.

Дети Альфа приобрели уникальную способность — делать несколько заданий одновременно. Они мобильны и любят учиться, но только при условии, что это им интересно.

Кроме того, дети из поколения Альфа самостоятельны и знают, чего хотят. Они умеют решать любые трудности и не признают криков, угроз и насилия. На них не действуют общепринятые системы обучения, построенные на методе кнута и пряника. Для альфа детей намного важнее внутренняя мотивация, чем внешняя. Но работать они предпочитают в одиночестве, а живому общению — виртуальное.

Как помочь ребёнку Альфа найти место в мире.

Альфа-дети самостоятельны, любознательны, талантливы, смотрят на мир позитивно и знают чего хотят. Но также они чувствительны, ранимы и требуют к себе творческого подхода. Поэтому им нужны родители, которые умеют договариваться и идти на компромиссы.

Родителям надо научиться быть понимающими, принимающими и поддерживать любые творческие начинания ребенка. Отказаться от критики и любого вида насилия, вместо этого практиковать больше объятий и слов любви.

Придется смириться с тем, что эти дети не признают правила ради правил. Им надо знать, что это действительно важно и рационально. Не ленитесь объяснять детям, почему вы что-то запрещаете или требуете от них.

Еще одна задача родителей детей Альфа — это не дать ребенку утонуть в виртуальном мире.

Малышей Альфа нельзя заставить что-то сделать. На них не действует принуждение, страх, крики, угрозы и наказания. Для Альфа нужны сотрудничество, поощрение и похвала.