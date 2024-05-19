Подсказали волосы: ученые выяснили, что привело к глухоте у Бетховена

Ученые выдвинули гипотезу о причине глухоты Бетховена: отравлении свинцом. Американские исследователи нашли высокий уровень тяжелых металлов в волосах композитора.

Людвиг ван Бетховен, один из самых известных композиторов в истории, страдал глухотой на протяжении большей части своей жизни. Причина его глухоты оставалась загадкой на протяжении многих лет, но новое исследование предлагает увлекательное объяснение, пишет Live Science.

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Американские ученые проанализировали ДНК из двух прядей волос Бетховена и обнаружили, что в одном из них содержалось 380 мкг свинца на 1 г волос, а в другом – 258 мкг на 1 г волос. Это значительно выше современных норм, не превышающих 4 мкг.

Кроме того, в волосах Бетховена было в 13 раз больше мышьяка и в четыре раза больше ртути, чем предусмотрено нормативными показателями.

Ученые предполагают, что высокий уровень свинца в волосах Бетховена мог быть причиной его глухоты, а также проблем с желудочно-кишечным трактом, которыми он также страдал.

Исследование подтверждает и другие теории о здоровье Бетховена. Ранее международная команда ученых, исследуя ДНК композитора, также выявила признаки отравления свинцом и заражения вирусом гепатита B.

Как отравление свинцом могло повлиять на слух Бетховена?

Свинец – это токсический металл, который может повредить нервную систему, включая мозг и нервы, отвечающие за слух.

Воздействие свинца на слух может проявляться в различных формах, включая:

Временная или постоянная потеря слуха

Колокол в ушах (тинитус)

Головокружение

Проблемы с равновесием

Ученые считают, что отравление свинцом, вероятно, не являлось единственной причиной глухоты Бетховена.

Ранее учёные выяснили, когда люди начали хоронить своих умерших.

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