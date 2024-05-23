Подчеркнут красоту цветов: какие растения лучше сажать у роз
Роза – королева сада, но и привередливая дама. Ее окружение нуждается в тщательном подборе, ведь не все растения одинаково хорошо влияют на этот нежный цветок.
Следуя этим простым правилам, вы сможете создать гармоничный розарий, радующий вас пышным цветением и приятным ароматом в течение всего сезона. Об этом пишет zaxid.net.
Читайте также: Рядом с этими растениями ваши розы не выживут
Общие правила подбора соседей:
- Схожие условия выращивания: Сочетайте розы с растениями, которые имеют схожие потребности в солнечном свете, поливе, почве и удобрениях.
- Отсутствие агрессии: Избегайте соседства с быстро разрастающимися растениями, которые могут заглушить розы.
- Устойчивость к болезням: Не сажайте рядом роз культуры, подверженные тем же заболеваниям.
- Гармония цветов и форм: Подбирайте компаньонов, дополняющих розы по цвету, размеру и фактуре листьев.
Подробнее о каждом принципе:
1. Похожие условия выращивания:
- Розы любят солнце: Не сажайте рядом с ними тенелюбивые растения, например, хосты.
- Влаголюбивые розы: Не совмещайте их с засухоустойчивыми культурами, как лаванда.
- Кислый грунт: Некоторые розы нуждаются в кислой почве. Избегайте соседства с растениями, которые его нейтрализуют.
2. Отсутствие злости:
- Цветочные агрессоры: Не сажайте рядом с розами пышные цветы, которые "перетягивают" на себя внимание.
- Быстрорастущие соседи: Ограничьте рост таких растений, как кошачья мята, душица, манжетка.
3. Устойчивость к болезням:
- Совместные болезни: Не сажайте рядом с розами культуры, подверженные тем же грибковым заболеваниям.
4. Гармония цветов и форм:
- Однотонные композиции: Подбирайте розы и соседей с цветами схожих оттенков.
- Контрастные сочетания: Создайте яркие акценты с помощью контрастного цвета.
- Разнообразие форм: Дополните розы растениями с разной формой листьев и цветов.
Идеальные соседи для роз:
- Хвойные: Ель, туя, можжевельник создадут великолепный фон для роз.
- Декоративные кустарники: Ива, лох, пузыреплодник, спирея, барбарис, дерн, хохол.
- Многолетники: Дельфиниум, тысячелистник, гипсофила, астильба, герань, лаванда, буквица, кореопсис, шалфей, вероника, ирис.
- Почвопокровные: Барвинок, тимьян, ивняк, очитки.
- Пряные травы: Мята, лаванда, чабрец, кошачья мята.
Важно:
- Не сажайте розы слишком близко друг к другу.
- Обеспечьте хороший дренаж и регулярный полив.
- Своевременно удаляйте сорняки и больные растения.
Напомним, ранее UAportal рассказывал о распространенных ошибках садоводов, из-за которых не цветут розы.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!