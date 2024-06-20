Под какими названиями скрывается ''сахар''

Доказано, что переизбыток простых углеводов в питании человека приводит к развитию ожирения, повышает риск появления сахарного диабета, сосудистых заболеваний, патологии суставов и кожи, снижает иммунитет. Кроме того, идет быстрое старение организма в целом. Связано это во многом с системным влиянием избытка простых углеводов на белки организма – коллаген и эластин.

Эти белки составляют базу соединительной ткани, на них приходится от 25% до 45% всех белков организма. Именно коллаген, вместе с эластином отвечают за упругость, эластичность и прочность кожных покровов, хрящевой ткани, связок и мышц в организме.

Когда в течение длительного времени мы употребляем много простых углеводов, избыток поступающей глюкозы связывается в первую очередь с белками. Этот процесс называется неферментативным гликірированием белков. Если коллаген и эластин подвергаются гликерованию, они деградируют – теряют гибкость, затвердевают, ломаются. И, естественно, плохо выполняют свои функции.

Это, как вы понимаете, приводит к разрушению суставов, снижению эластичности связок, а кожа перестает быть подтянутой, становится сухой, дряблой, появляются морщинки, возникают воспалительные элементы на коже лица, спины, груди.