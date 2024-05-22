Українська
Общество

Почему так важно развивать гибкость мышления

Екатерина Шереметьева

Почему так важно развивать гибкость мышления
Почему так важно развивать гибкость мышления

Вы замечали как вы мыслите? Насколько вы умеете адаптироваться в разных ситуациях?

Когда человек рождается, каждая его клеточка готова подстраиваться под изменяющиеся обстоятельства и учиться новому, познавать мир. Мозг активно работает, усваивая информацию. Такое свойство может сохраняться до дошкольного возраста, потом — идет на спад: нам кажется, что знаем не так уж и мало. Дополнительной помехой являются однотипные правила поведения, стандартная программа образования, стереотипы и обилие запретов. Нет, безусловно, каждый из этих пунктов необходим, но здесь, как и с лекарствами, важна дозировка.

Если ребенка постоянно одергивать в желании делать что-то по-своему, в конечном итоге, малыш научится "как надо", это будет удобно, но талант, творческий потенциал, лидерские качества останутся на достаточно посредственном уровне.

Ограничения и одергивания превращаются в шоры, которые ограничивают кругозор и веру в себя. Знания, теория, догмы – необходимы, но они должны быть только как база, которую можно корректировать под собственные идеи, и ставить под сомнения.

Очень важно развивать гибкость своего мышления. Это помогает быстро переключаться и адаптироваться к разным ситуациям не разрушаясь.

Гибкость мышления (или когнитивная гибкость, как ее называют специалисты) — возможность человеческого мозга "переключаться" между мыслями и задачами, находить нестандартные варианты решения задач и способы реализации идей. Это свойство и позволяет успешно решать проблемы и адаптироваться.

Гибкость мышления можно развивать как неосознанно (попадая в непростые ситуации), так и осознанно: стимулируя работу мозга, отказываясь от "автоматизма". И второй вариант куда эффективнее, т.к. всесторонне развивает наши навыки. Позволяйте себе быть креативными и не бойтесь принимать непривычные вам решения.

Источник:facebook.com

ОбществоПсихология