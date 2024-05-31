"Основания для развода, принятые в нашем обществе, смехотворны, ведь дурной нрав – куда более веская причина для того, чтобы развестись, чем супружеская измена". Джордж Бернард Шоу

Измена – это утрата верности и предательство чувств влюбленного человека. В основе внебрачных связей лежат психологические, физиологические, социально-бытовые и эмоциональные причины неудовлетворённости партнёров. Личностный характер супружеской неверности определяется случайными обстоятельствами, влиянием авторитетных друзей, возрастными особенностями, изменением финансового положения семьи и численности её членов. Существуют объективные и субъективные причины, почему мужчины изменяют женам, но не уходят.

Почему муж изменяет, но не уходит: 15 причин

Рассмотрим основные причины, почему мужчина изменяет, но не уходит:

Финансовые проблемы (раздел имущества). Недостаток сексуальных контактов. Отсутствие жены (командировки). Беременность супруги, рождение ребёнка. Месть (за измену). Интерес, поиск новизны. Настойчивость со стороны другой женщины. Влияние случайных обстоятельств. Награда себя за успех. Страх перемен, смена места жительства. Различие в сексуальных предпочтениях. Чрезмерная ревность супруги. Ответственность за материальное состояние ребёнка. Страх перед мнением социума. Измена – это норма.

Адюльтер мужа в супружеских отношениях не всегда приводит к разводу. Мужчины и женщины по-разному видят суть измены. Представительницы слабого пола не считают сексуальные контакты неверностью и могут простить мужчине интрижку на стороне, если у него не возникли сильные чувства к новой пассии – любовь или эмоциональная привязанность. Мужчины не придают значения любовному увлечению супруги коллегой по работе, пока отношения не переходят в горизонтальную плоскость.

Неутешительная статистика показывает, что измены – частое явление супружеской жизни. Если муж изменяет, но не уходит, значит видит для себя выгоду в супружеских отношениях или не хочет привыкать к другому человеку.

Финансовые проблемы (раздел имущества)

Семейные отношения – это стабильность и благополучие как для мужчины, так и для женщины. Семья способствует формированию материально зависимых связей между супругами: совместный бизнес, движимое и недвижимое имущество, а также ответственность за благополучие детей. Вот почему мужчины изменяют женам, но не уходят?Новые отношения на стороне требуют от представителя сильного пола принятия решения: уйти от супруги или начать новые отношения "с нуля". В случае развода, после раздела имущества, у представителя сильного пола могут измениться финансовые возможности. Неуверенность в новой партнёрше и истинности её чувств заставляет мужчину оставаться в семье и изменять супруге до тех пор, пока неверность не будет обнаружена.

Недостаток сексуальных контактов

Австрийский сексолог Сандра Пертот выделяет 10 типов сексуального темперамента:

жизненное кредо "всё или ничего", разнообразие партнёров и воплощение фантазий;

отсутствие контроля над сексуальным возбуждением, неумение говорить "нет" внезапно возникшему желанию;

интуитивная связь между партнёрами, в сексе важны эмоции и духовная близость;

доминирование над партнёром, предпочитают брать и ничего не давать взамен;

фетишисты – сексуальное возбуждение связано с различными условиями (определенное место, кружевное бельё, позы и т.д.);

неуверенные в сексуальных возможностях, если партнёр их не удовлетворяет, то ищут того, который будет повышать уверенность в себе;

"щедрые любовники" – к такому типу относятся люди, которые сексуальное удовлетворение партнёра ставят выше собственного;

сексу предпочитают мастурбацию;

низкий уровень сексуального темперамента – длительное время могут находиться без физических контактов с партнёром;

быстрая разрядка, снятие стресса, качество секса не имеет значения, главное – снять напряжение и расслабиться.

Потребность в близких контактах у супругов может быть разной, из-за этого возникает неудовлетворенность сексуальной жизнью. Если муж изменил, но остался в семье, тут скорее дело в том, что отношения с любовницей приносят яркие впечатления и ощущение новизны, загадки, которую хочется разгадать, а с женой – налаженный быт и уверенность в завтрашнем дне.

Отсутствие жены (командировки)

Поездки за границу или в соседний город могут быть у обоих супругов или одного из них. Длительное отсутствие жены у бездетной пары вызывает у мужа скуку и желание испытать что-то новенькое, интрижку на стороне. У семейных пар, воспитывающих детей, реже возникает желание изменить супруге во время её отсутствия, поскольку домашние обязанности перекладываются на супруга. Другая ситуация, если мужчина часто ездит в командировки, а вторая половина остается дома. Сексуальные отношения могут возникнуть с коллегой по работе, которые воспринимаются представителем сильного пола как временные, ни к чему не обязывающие. После возвращения из командировки бывает так, что муж постоянно изменяет, но не уходит. Скорее всего, ему так удобно, он нашел оптимальный вариант сосуществования двух женщин.

Беременность супруги, рождение ребёнка

Рождение ребёнка – один из кризисных периодов в семье, который приводит к изменениям во взаимоотношениях и распорядке дня. Во время беременности у женщины меняется гормональный фон и снижается либидо. Мужчине сложнее перенести отсутствие секса, как следствие возникает потребность в удовлетворении интимных потребностей с другим человеком. Любовница может появиться в начале беременности жены, и мужчина расстается с ней после рождения ребёнка, когда сексуальная жизнь в семье нормализуется. Такая измена имеет временный характер – муж изменил, но остался в семье, но может повториться во время следующей беременности.

Месть (за измену)

В ситуации, когда жена изменила, мужчина предпочитает изменить ей в ответ – отношение меняется в негативную сторону. После совершения такого поступка наступает раскаяние и в качестве оправдания супруг выбирает месть. Измена – личное дело каждого человека, показатель его уважения к партнёру и своему выбору. Получается двойное предательство: с одной стороны изменила супруга, с другой – мужчина предал веру в отношения. Так почему муж изменил, но не уходит? Зачастую он боится перемен и не хочет менять устоявшийся уклад жизни.

Интерес, поиск новизны

Подтолкнуть к неверности может рассказ друга о том, что у него есть любовница. Частое общение с товарищем приводит к возникновению интереса к временным отношениям. Поиск любовницы может перерасти в одержимость. Мужчина во что бы то ни стало хочет попробовать секс с другой женщиной. Поиск любовницы осуществляется на сайтах знакомств, в парках, кафе и т.д. После достижения желаемого отношения завершаются. Супруг может по-своему любить жену, поэтому и возникает ситуация, когда муж изменил, но не уходит из семьи.

Настойчивость со стороны другой женщины

Верный супруг может стать объектом домогательств со стороны особы женского пола, которая превосходит его по рангу, например, начальницы. Мужской "кодекс чести" не позволяет оскорбить женщину отказом и показать свою "несостоятельность" в сексе. Мужчина не будет разбираться, кто кого выбрал – он её или она его. Настойчивые знаки внимания и недвусмысленные намеки со стороны леди мачо воспринимают как призыв к действию. В семейных отношениях любовь перерастает в привычку, которую не хочется менять, поэтому супруг не уходит из семьи и продолжает изменять жене.

Влияние случайных обстоятельств

Муж может быть примерным семьянином и не задумываться об интрижке на стороне. Случайные жизненные обстоятельства: командировка, смена работы, новая сотрудница, симпатичная няня или учительница ребёнка приводят к измене. В поле зрения мужчины попадает объект страсти и случается адюльтер. Причины супружеской неверности могут быть разнообразными: боязнь одиночества, чувство долга за материальное состояние семьи, детей и т.д.

Награда себя за успех

Материально обеспеченные мужчины склонны самоутверждаться в различных сферах жизни – как в карьере, так и в сексуальной жизни. Успех в семейной сфере (наличие жены и детей) не гарантирует сексуальную удовлетворенность. Любовница используется как инструмент получения эмоций, которых не хватает в семье. У мужчины не возникает мыслей уйти от супруги, а ощущение успеха повышает самооценку и самоуважение.

Страх перемен, смена места жительства

В ситуации, когда мужчина живет на две семьи, его устраивает такая жизнь. С одной стороны стабильность и налаженный быт, с другой – сексуальная удовлетворенность и яркие впечатления. Страх перемен, неизвестности мешает ему решиться на развод. Неверность может продолжаться некоторое время, пока участникам "любовного треугольника" не надоест.

Различие в сексуальных предпочтениях

У супругов могут быть гармоничные семейные взаимоотношения, совместное времяпровождение, хобби, отдых, но сексуальная неудовлетворенность будет подталкивать к поиску любовницы на стороне. У мужчин, как и у женщин, возникают различные фантазии относительно партнёров, их поведения в постели. Например, порядочный семьянин не может позволить себе заниматься некоторыми нестандартными видами секса с матерью своих детей. Для воплощения сокровенных фантазий требуется любовница – женщина, с которой можно не думать о последствиях и получать удовольствие.

Чрезмерная ревность супруги

Поведение женщины может спровоцировать мужчину на адюльтер. Недоверие, ссоры и ревность супруги приводят к желанию партнёра осуществить на практике то, в чём его ежедневно обвиняют, – измену. Женщине следуетпонимать, что постоянный стресс в семейной жизни не приведет к положительным изменениям во взаимоотношениях. В данном случае нужно обратиться к специалисту, семейному психологу, который поможет в решении возникшей ситуации.

Ответственность за материальное состояние ребенка

Одной из причин сохранения семьи является ответственность перед ребенком. Супруг понимает, что на полноценное образование ребёнку алиментов не хватит. Любовь на стороне приносит сексуальное удовлетворение, а чувство долга заставляет возвращаться в семью.

Страх перед мнением социума

Мужчина не может решиться уйти из семьи к новой возлюбленной, так как боится осуждения со стороны других людей (мама, брат, друг, коллега). Такому человеку свойственно думать: "А что подумают обо мне другие?". Адюльтер может длиться годами, пока любовница не решит сложившуюся ситуацию самостоятельно.

Измена – это норма

Полигамность представителей мужского пола для большинства мужчин является оправданием адюльтера. В пример приводятся отец, брат, друг, киноактеры и другие знаменитости. Мужчина находит любые оправдания неверности и нормальности своего поведения. Уходить из семьи не собирается, ведь в новой семье он снова будет изменять – без этого жизнь теряет краски. Определить симптомы кризиса в семейных взаимоотношениях поможет только хороший специалист в области семейной психологии.