По Земле ударит сильная магнитная буря оранжевого уровня: как подготовиться

В пятницу, 21 июня, геомагнитное поле Земли находится в спокойном состоянии. Однако уже в субботу по Земле ударит магнитная буря силой в четыре балла.

Как прогнозируется на сайте Meteoagent, 22 июня начнется магнитная буря оранжевого уровня опасности. Предварительно, в воскресенье, 23 июня, она утихнет до 3 баллов.

Магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли, которые могут быть вызваны выбросами солнечной энергии. Эти колебания могут оказывать влияние на работу электросетей и спутников, а также на самочувствие людей.

Расписание магнитных бурь на июнь. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms Расписание магнитных бурь на июнь. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

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Воздействие магнитных бурь на организм человека до конца не изучено. Некоторые люди испытывают ухудшение самочувствия, в частности:

головная боль;

головокружение;

тошноту;

снижение работоспособности;

нарушение сна;

ухудшение настроения;

обострение хронических болезней.

Как защититься от воздействия магнитных бурь:

В дни магнитных бурь избегайте физических нагрузок. Пейте больше воды, употребляйте богатую витаминами и микроэлементами пищу, соблюдайте режим сна и достаточно отдыхайте. При необходимости принимайте успокаивающие средства и обратитесь к врачу.

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