Питание в жару: акцент делаем на завтраке

ПИТАНИЕ В ЖАРУ: насыщенный завтрак, низкокалорийный перекус вместо обеда и ужин из легкоусвояемого белка и овощей.

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Коли спека надворі, їсти сильно і не хочеться. І не треба. Тому акцент робимо на сніданку, коли ще немає спеки.

Оскільки всяке підвищення і пониження температури - це стрес для організму, хоч і незначний. Невеликий стрес має оздоровлюючі властивості, мобілізує захисні сили організму (це явище має назву гормезис).

Щоб посилити горметичні властивості спеки, раціон наповнюємо продуктами-адаптогенами, з протизапальними, антиоксидантними, тонізуючими властивостями.

СНІДАНОК

Багато всякого ЗЕЛЕНОГО ЛИСТЯ всіх відтінків - це фолати, які оберігають серце від інфаркту (знижують рівень амінокислоти гомоцистеїну -- своєрідного сигналу організму, що з людиною може трапитись інфаркт), індолами та поліфенолами - пігментами, що покращують здатність печінки до детоксу.

ОВОЧІ РІЗНИХ КОЛЬОРІВ - перець, помідори, фіолетовий салат радічіо, свіжу ріпчасту цибулю, авокадо, листочки буряка - кольорові пігменти, наприклад, каротиноїди бета-каротин та лікопен з перцю та помідорів захищають шкіру від шкідливої дії сонячних променів. Потрібно вживати з корисними жирами, тоді всі ці пігменти будуть засвоюватися в повній силі.

Такими ЖИРАМИ є гама-ліноленова кислоти із стебел портулаку (корисний підвид омега-6) і олеїнова із авокадо. А також омега-3 із печінки тріски. Омега-3 заслуговують на особливу увагу: вони мають сильну протизапальну дію, і запобігають утворенню тромбів (особливо актуально в спеку людям з високим тиском, варикозною хворобою і взагалі всім, кому вже за 40+. А у печінці тріски є також і вітамін Д, що діє не лише протизапальну дію, але і покращує структуру кісток, шкіри, судин, і захищає від мутацій та онкологічних захворювань. Корисними жирами багате і насіння чіа.

БІЛОК - рослинний із грибів шиїтаке і трохи витриманого сиру. Шиїтаке - король-адаптоген.

Обліпиха - королева по вмісту різних водорозчинних вітамінів, каротиноїдів, флавоноїдів. Має протизапальний, противиразковий, антитромботичний, антиалергічний, протираковий та багато інших ефектів. Напій треба готувати так, щоб розмолоти і насіння, там всього корисного також дуже багато.

Любіть життя і людей навколо, бережіть свої здоров'я і природу, бо кожна мить на цій землі є неповторною!

Ось мій сніданок на двох:

1. Тарілка зелені, овочів.

2. Ягоди і фізаліс.

3. Гречка з грибами шіїтаке.

4. Сир зрілий.

5. Печінка тріски.

6. Обліпиховий напій.

7. Насіння чіа, настояне на мигдалевому молоці, без цукру. З'їли із ягодами.

А тепер придивіться уважно, і побачите, як багато овочів, ягід і рослинної їжі.