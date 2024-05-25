Петуния начала желтеть: что делать и как этого избежать подскажут садоводы
Петуния – одно из самых популярных цветущих растений, ведь она радует своими яркими красками все лето. Ее можно выращивать как на клумбах, так и в горшках, украшая балконы, террасы и веранды.
Хотя петуния и неприхотлива в уходе, чтобы получить действительно пышное и красивое цветение, ей нужны определенные условия. Об этом пишет Обозреватель.
Вот несколько советов, как правильно ухаживать за петунией:
Полив:
- Петуния любит обильный, но не частый полив. Лучше всего поливать ее утром или вечером, когда солнце не столь активно.
- Важно, чтобы вода не попадала на листья, ведь это может привести к развитию грибковых заболеваний.
- Используйте для полива отстоявшуюся воду комнатной температуры.
- Не допускайте пересыхания почвы, но и не заливайте растение.
Освещение:
- Петуния нуждается в много солнца, поэтому высаживайте ее на открытых, хорошо освещенных участках.
- Она может расти и в полутени, но цветение будет не столь обильным.
Питание:
- Для пышного цветения петунии нужны подкормки. Используйте комплексные минеральные удобрения раз в 1-2 недели.
- Не рекомендуется использовать органические удобрения, они могут привести к развитию грибковых заболеваний.
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Пересадка:
- Петуния не нуждается в частой пересадке. Ей будет достаточно раз в сезон, весной.
- При пересадке используйте рыхлую, питательную почву.
- Новый горшок должен быть на 2-3 см больше предыдущего.
Болезни и вредители:
- Петуния может быть подвержена некоторым заболеваниям, таким как черная ножка, мучнистая роса, серая гниль.
- Также ей могут надоедать вредители, такие как паутинный клещ, тля, белокрылка.
- При первых признаках заболеваний или вредителей обработайте растение специальными препаратами.
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