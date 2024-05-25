Откуда они взялись: ученые раскрыли историю появления тараканов в Украине

В Украине, как и во многих странах мира, широко известны домашние вредители, в частности, "рыжие тараканы" или "прусаки". Их научное название Blattella germanica намекает на связь с Германией, но недавнее исследование, проведенное международной командой ученых, внесло коррективы в привычные представления об их происхождении.

Согласно данным издания Nature, оказывается, история этих насекомых значительно сложнее и интереснее, чем мы могли представить. Команда UAportal делится с вами.

Исследование генетического материала 281 особи прусака, собранных из разных уголков мира, включая Австралию, Эфиопию, Индонезию, Соединенные Штаты и Украину, позволило ученым отследить эволюционные пути этих насекомых. Анализируя генетические совпадения и отличия, исследователи смогли определить время и место происхождения разных групп тараканов.

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Выяснилось, что современным ближайшим родственником прусака является таракан Blattella asahinai, проживающий в Южной Азии. Ученые предполагают, что вид Blattella germanica отделился от Blattella asahinai примерно 2,100 лет назад.

Приблизительно 1,200 лет назад, B. germanica начали свою миграцию на запад к Ближнему Востоку, используя торговые и военные маршруты Омейядского и Аббасидского халифатов. С ростом европейского колониализма, тараканы распространились к востоку из Южной Азии, используя морские пути международных торговых компаний, таких как Голландская и Британская Ост-Индийские компании. Затем они добрались до Европы, откуда распространились по всему миру.

В связи с тем, что тараканы считаются вредителями, ученые активно ищут способы борьбы с ними. Например, в 2021 году ученые из Северо-западного университета Китая обнаружили механизм синтеза феромонов у самок тараканов и нашли способ блокировать этот процесс, что делает самок менее привлекательными для самцов.

Раньше мы рассказывали, откуда берутся тараканы в чистом доме и как с ними бороться.

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