От них стынет кровь: три самых страшных фильма ужасов

Любители жанра ужасов, знайте: у нас есть что-то особенное! Эти три ленты гарантированно подарят вам острые впечатления, держа в напряжении до последнего момента. Забудьте про банальные сценарии и ожидаемые пугалки – вас ждет настоящее путешествие в мир ужаса и жутких тайн. Об этом пишет 24 tv.ua.

"Восстание зловещих мертвецов" (2022)

Рейтинг IMDb: 6.5

Бет приезжает к сестре Элли, которая переживает не самый лучший период в своей жизни. Ее муж бросил ее, оставив с тремя детьми. Они живут в старой многоэтажке, обреченной на снос. Однажды сын Элли находит пластинки и книгу с жутким названием "Некрономикон". Конечно, любопытство одерживает верх, и мальчик решает послушать записи и открыть книгу. Этот опрометчивый шаг освобождает ужасное зло, захватывающее их мать. Темнота не остановится, пока не затянет всех в ад. Героев ждет жестокая битва за выживание, жуткие эпизоды и море крови. Смогут ли они победить зло, которое кажется непобедимым?

"Солнцестояние" (2019)

Рейтинг IMDb: 7.1

Группа американских студентов решает провести летние каникулы необычно – они отправляются в шведскую деревню, отрезанную от цивилизации. Их целью является участие в древнем обряде – Мидсоммар, который отмечается раз в 90 лет. Такой праздник – уникальная возможность, ведь в следующий раз он состоится только через 9 десятилетий. Но знают ли студенты, чему они подвергаются?

Чем больше времени они проводят в деревне, тем больше устрашающих тайн им открывается. Необычные события, жуткие обряды и ощущение присутствия злых духов заставляют их задуматься о том, слишком ли далеко они зашли. Праздник, первоначально казавшийся увлекательным, постепенно превращается в настоящий кошмар. Смогут ли они убежать с этого ужасного места, или станут очередной жертвой древних богов?

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"Наследственность" (2018)

Рейтинг IMDb: 7.3

Семейство Грехемов переживает потерю – их прабабушка Эллен умирает. Казалось бы обычное событие, но после его смерти в спокойном доме начинают происходить странные и ужасные вещи. Загадочные тайны происхождения семьи выходят наружу, пугая и шокируя своих носителей. Эти тайны не дают никому покоя, заставляя героев погрузиться в бездну ужаса и безумия.

Смогут ли они раскрыть все тайны своего рода и спастись от ужасной судьбы, которая им уготована?

Напомним, мы уже писали о трех лучших сериалах о юристах.

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