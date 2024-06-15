От Бакоты до Дземброни: Топ-3 самых красивых мест в Украине с водой и холмами

Свое место силы необходимо каждому. Там мы восстанавливаемся, приводим в порядок нервную систему, и овладеваем своими чувствами, заглянув внутрь и услышав себя. Если вы ищете, где хорошо и спокойно отдохнуть в Украине, эти локации пригодятся вам.

Бокота

Пространства в которые ты обязательно влюбишься. Источник: @dostoprimechatelnaya_ukraina Пространства в которые ты обязательно влюбишься. Источник: @dostoprimechatelnaya_ukraina

Национальный природный парк "Подольские Товтры" может конкурировать с многими живописными местами на Земле. Его водяные просторы омывают зеленые пологие холмы и на горизонте сливаются с небом. Такую вдохновенную красоту трудно забыть. Когда вашему зрению ничего не мешает, а литры кристально чистого воздуха вливаются в легкие, сердце начинает гармонизировать свой стук. И не важно аутентичный, или комфортабельный ваш отдых, в обоих случаях жажда жизни наполняет изнутри.

Что посмотреть в Бакоте

Поселок Бакота, существовавший с XII – XIII веков сегодня погребен под зеркальной водой. Но посмотреть здесь есть на что.

Бакотский скальный монастырь – его руины впервые были обнаружены в XIX веке. До сих пор сюда съезжаются верующие со всей Украины, чтобы помолиться, вдохновиться атмосферой и погрузиться в историю. Завершить свою прогулку кельями-пещерами можно на смотровой площадке. Потрясающие пейзажи, открывающиеся взору, оставили глубокий след в душе и наполнят память вашего телефона. На высоте более 120 метров просторы кажутся необъятными.

Душевный покой в намоленном месте. Источник: @nagolostv Душевный покой в намоленном месте. Источник: @nagolostv

Озеро Бакота – водное зеркало находится между поселками Ушица и Колодеевка. Находясь в окружении скал, локация напоминает крымские пейзажи. В летнюю жару здесь можно освежиться в холодной воде и взять на прокат катамаран или лодку.

Пляжи Бакоты – отличная альтернатива морскому отдыху в Украине. Три места, где можно достаточно купаться в Бакоте: пляж Белогорский, пляж детского лагеря "Бакота", пляж у базы отдыха "Теремки".

Чем заняться в Бакоте

Пространство для вашей фантазии и возможностей. Источник: @ukrainian_travels Пространство для вашей фантазии и возможностей. Источник: @ukrainian_travels

Если вы привыкли к морскому отдыху, прихватите с собой немного соли, потому что это единственное, чем может отличаться ваш отдых в Бакоте. Локация предлагает самые популярные морские развлечения на своей территории: дайвинг, водные прогулки на катере, катамаране, рыбалка из скал и лодок, плавание и даже полеты на параплане. Разместите велосипедные и пешие туры, фотосессии и ароматные шашлычки на берегу.

Где остановиться у Бакоты

Если вы где комфортно остановиться среди природной красоты, выбирайте глемпинги, которых несколько в Бакоте. Это могут быть супер современные палатки с бытовыми условиями и кроватями внутри или небольшие деревянные коттеджи, где ко всему внутреннему комфорту добавляются мангалы и обставленная релакс зона. Такая прихоть будет стоить от 2 000 грн в сутки.

Любители гостиниц останавливаются в Каменец-Подольском (45 км от Бакоты) и совмещают городской и загородный отдых. Ценители аутентичного отдыха со своим шатром поселяются вдоль берегов водохранилища и обязательно берут с собой удочку.

Как доехать до Бакоты

Рассчитывать на прямой доезд могут только владельцы личных автомобилей. Но не спешите расстраиваться, ведь вы легко можете доехать на поезде до Каменца-Подольского, а затем рейсовым автобусом добраться до поселка Грушка. Остается до получаса пройтись пешком и вы в цели. Она того стоит. Еще одной хорошей возможностью отдохнуть в Бакоте без усилий станут организованные туры. Здесь есть где разгуляться и найти вариант по своему вкусу.

Демброня

Тишина и гармония высокогорья Украины. Источник: @yuriyshevchenko Тишина и гармония высокогорья Украины. Источник: @yuriyshevchenko

Подняться высоко в горы и слышно только пение ветра и птиц - будет хорошим решением в неспокойное сегодняшнее время. Леса, долины и колоритный украинский уют подарят вдохновляющий отдых. Поселок протяженностью 10 км расположен у границы с Румынией. Инфраструктура состоит из нескольких магазинов, школы и церкви. Но с развитием туристического направления в поселке появились места отдыха "все включено".

Что посмотреть и чем заняться в Дземброне

Красота природы безгранична и разнообразна. Источник: @dostoprimechatelnaya_ukraina Красота природы безгранична и разнообразна. Источник: @dostoprimechatelnaya_ukraina

Кроме возможности побыть наедине с собой и своими внутренними желаниями, в поселке есть несколько локаций с невероятными видами, которые нельзя пропустить.

Река Черный Черемош подарит сразу несколько интересных занятий: рыбалка, плавание, рафтинг, пикники и фотосессии.

Черногорский массив покоряют все туристы, ради самой высокой смотровой площадки.

Водопады Дземброни – соберите свою летнюю коллекцию красочных водопадов и бурных впечатлений.

Погода творит чудеса в Дземброне. Источник: @sergiystepanenko Погода творит чудеса в Дземброне. Источник: @sergiystepanenko

Черная гора или вершина Пип Иван – это конечная остановка очень живописного пешеходного маршрута. По дороге вы услышите много истории и легенд от местных гидов. Это еще довольно мистическое место возле Дземброни.

Обсерватория "Белый слон" находится на Черной горе. Это самое высокогорное здание Украины. Узнайте секрет названия и прогуляйтесь почти по замковым стенам.

Ушастый камень – одна из достопримечательностей и часть 10-ти часового восхождения по горным просторам окрестностей Дземброни.

Где остановиться в Дземброне

Все будет зависеть от вашего бюджета, ведь Дземброня может предложить как комфортабельные отели с бассейнами, так и бюджетные дома местных жителей (диапазон цен от 500 грн до 3 000 грн) и места для кемпинга (50 грн за место). Если вы ищете уникальное жилье в Дземброне, можно рассмотреть вариант Дзен-хаты на вершине холмов. Здесь вы будете точно наедине с собой и вселенной. Такое удовольствие обойдется вам в 3 000 грн.

Как добраться поселку Дземброня

Самый удобный маршрут до Дземброни из Ивано-Франковска. Рейсовые автобусы доставят вас в поселок Верховина, а оттуда три раза в сутки (в летний период может быть чаще) курсируют автобусы в Дзембронь.

Еще один путь может быть из Ворохты, но здесь придется пользоваться такси. Любители пеших походов могут сесть на автобус в направлении Верховины и выйти на повороте на Заросляк. Преодолев 12 км, вы будете в цели.

Вытачев

Место вашего следующего ретрита. Источник: @just_photoshoots Место вашего следующего ретрита. Источник: @just_photoshoots

Не слыхали? А это всего 38 км от Киева. Это место силы сравнимо с Бакотой. "И поля широкополые, и Днепр, и утесы". Невероятные виды на могучий Днепр, девственная природа и роскошные просторы для пляжного аутентичного отдыха. Если вы искали, где отдохнуть под Киевом с возможностью покупаться и побыть в тишине – это то, что нужно.

Что посмотреть в Витачеве

Кроме пейзажей и диких берегов, у Витачев есть прелести присущи старейшему селе в Украине. Упоминания о поселениях датируются XX веком. Когда-то это был мощный город с портом и базаром. В Витачеве проводятся археологические раскопки старого города.

Городище можно найти на берегу Каневского водохранилища.

Часовня на городище – деревянная старинная постройка с прекрасным видом вокруг.

Сооружения в Витачеве, сохраняющие историю. Источник: @annutkastar Сооружения в Витачеве, сохраняющие историю. Источник: @annutkastar

Ветряная мельница – старый, как сама жизнь и мудрый, как богатая история нашей страны.

Пекарня "Витатель" - аромат чувствуется еще издалека. Такого вкусного места не найти. Чай, кофе и ароматные булочки задерживают вас на несколько часов. В ресторане пекарни предложат крафтовые вина и изысканные обеды, поэтому есть смысл добавить еще несколько часов на дегустацию.

Прикоснуться к настоящему. Источник: @anna.kalenchenko Прикоснуться к настоящему. Источник: @anna.kalenchenko

Как добраться Витачева

Водители за рулем могут держать курс на Обухов, а дальше ехать за указателями и навигатором. Из Киева можно добраться прямыми маршрутками, курсирующими по столичному шоссе. К месту отправления курсируют шаттлы и городские автобусы.

Если вы еще не нашли свое место, обязательно посетите эти ТОП 3 локации для отдыха в Украине и вы будете у цели.