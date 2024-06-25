Он стоит внимания: какой новый сериал от Netflix затягивает с первой минуты

30 мая этого года на Netflix с триумфом дебютировал первый сезон сериала "Девушка-Гик", сразу покоривший вершины рейтинга самых популярных проектов платформы.

В центре сюжета – Гарриет Меннерс, обычная подросток, не вписывающаяся в рамки общества. Неловкая, неуверенная в себе, она становится мишенью для буллинга со стороны сверстников. Ее единственной опорой является лучшая подруга Нат, сосед и несколько верных друзей. Об этом пишет 24 tv.ua.

Жизнь Гарриет внезапно меняется, когда ее класс выигрывает конкурс на Лондонскую неделю моды. Неожиданно для себя девушка оказывается в центре внимания модельных агентов. Эта поездка открывает ей глаза на то, что некоторые люди созданы для того, чтобы быть не такими, как все.

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Сериал "Девушка-Гик" получил положительные отзывы критиков. The Guardian назвал его удачной экранизацией одноименных романов, отметив его "свежесть, динамичность и юмор".

Хотя сюжет сериала не изобилует оригинальными поворотами, он все же приятно смотреть, ведь иногда кажется, что попадаешь в сказку. Особенно ценно то, что сериал поднимает важную тему нейроразнообразия: главная актриса, как и автор книг и ее героиня, живет с аутизмом.

"Девушка-Гик" – это искренняя история о самопринятии, дружбе и том, что быть собой – это круто. Этот сериал станет отличным выбором для тех, кто ищет легкий и приятный для просмотра проект с более глубоким смыслом.

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