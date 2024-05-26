Очищает воду, отмывает окна и не только: топ полезных свойств йода

Йод – это не только незаменимое медицинское средство, но и отличный помощник в быту. Хитрые итальянцы знают об этом много интересных секретов, которые помогут вам сделать жизнь лучше. Об этом пишет ТСН.

Очистка воды

Если вы не уверены в качестве воды, но нет возможности ее прокипятить, йод придет на помощь. Добавьте 2 чайные ложки йода на 50 л воды, кропотливо перемешайте и оставьте на 1-2 часа. За это время вода очистится от вредных веществ и станет безопасной для питья. Конечно, она не станет кристально чистой, но микробы и бактерии исчезнут.

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Чистые окна надолго

Чтобы окна сияли чистотой в течение длительного времени, добавьте 5 капель йода на 1 литр воды при мытье. Тщательно размешайте раствор и протрите им окна с обеих сторон. Вы можете использовать любые салфетки для уборки. Йод отталкивает пыль и грязь, поэтому ваши окна подольше останутся чистыми.

Усталость в ногах? Йод поможет!

Приготовьте успокаивающую ножную ванночку после долгого дня. Добавьте 1 столовую ложку морской соли, 1 столовую ложку пищевой соды и 10 капель йода на 3 литра теплой воды. Тщательно перемешайте, опустите ноги в ванночку на 15 минут и наслаждайтесь расслаблением.

Напомним, мы уже писали, как применять йод для подкормки растений.

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