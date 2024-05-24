Обладал состоянием, которое затмило всех: ученый раскрыл имя самого богатого человека в истории Украины

Известный историк Александр Алферов на своем YouTube-канале поделился сенсационным открытием. Он назвал имя человека, которого считает самым богатым украинским за всю историю страны.

Этот титул, по его утверждению, принадлежит князю Константину-Василию Острожскому.

Он обладал поразительным состоянием, что делало его одним из самых богатых и влиятельных людей того времени. Его владения достигали 80 городов, 40 замков и 2760 сел, а ежегодный доход достигал 19 миллионов злотых, что эквивалентно более 50 тонн золота. Это огромное сокровище позволяло ему контролировать половину Волынского воеводства, давая ему большой политический вес.

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Однако подлинным наследием Острожского стало его меценатство. Он искренне заботился о развитии украинской культуры и образования, стремясь противостоять католической и униатской экспансии. Его правление стало эпохой культурного расцвета, вылившегося в ряд значительных инициатив.

Самым известным достижением Острожского является основание Острожской академии, первого вуза на восточнославянских землях. Этот центр знаний стал притяжным центром для славянских и греческих ученых, теологов и богословов. Благодаря щедрости князя академия собрала обширную библиотеку, содержащую ценные коллекции греческих и западноевропейских богословских книг, античных произведений, словарей и других научных изданий.

Еще одним весомым вкладом Острожского стало инициирование издания первого полного текста Библии на славянском языке в 1580 году. Этот перевод, известный как Острожская Библия, сыграл немаловажную роль в становлении украинского литературного языка и сохранении православной веры на украинских землях.

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Кроме образовательных и культурных проектов, Острожский активно способствовал восстановлению исторических памятников. Его деятельность по национальному возрождению Украины получила признание историка Михаила Грушевского, назвавшего ее "первым национальным возрождением Украины".

Константин-Василий Острожский – яркая фигура украинской истории. Его богатство и могущество служили не только личному обогащению, но и расцвету украинской культуры и образования. Благодаря его меценатству и дальновидным инициативам Украина получила мощный фундамент для национального самоосознания и культурного развития.

Напомним, ранее мы рассказывали, что под Луцком нашли исторический перстень, который мог принадлежать князю Любарту.

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