Нужен только кофе: как отмыть унитаз до блеска без химии

Кофейная гуща может быть полезна для ванной комнаты. Она помогает избавиться от неприятных запахов, служа ароматизатором, а еще способна отмыть сантехнику.

Как пишет SantePlusMag, вместо того, чтобы выбрасывать кофейную гущу, лучше сделать из нее средство для избавления вашего унитаза от неприятных запахов и пятен.

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Если вы хотите использовать кофейную гущу для очистки труб, попробуйте следующее:

Нагрейте 3-4 литра воды. Насыпьте 4 ложки кофейной гущи в унитаз. Добавьте горячую воду. Оставьте на несколько часов или ночью. Смойте воду в унитазе.

Также кофейная гуща может использоваться для дезодорирования и очистки дна унитаза. Для этого вам понадобится:

Две чайные ложки кофейной гущи.

Литр теплой воды.

Смешайте кофейную гущу с водой и вылейте смесь в унитаз. Оставьте на 15 минут. Спустите воду в туалете.

Теперь, когда вы выпьете свою следующую чашку кофе, сохраните кофейную гущу и используйте ее для очищения вашей ванной комнаты.

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