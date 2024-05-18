Ничего не простят! Названы три самых мстительных знака зодиака

Некоторые люди совершенно не умеют прощать – они помнят все обиды даже спустя долгие годы и ждут удобного момента, чтобы отомстить. По словам остеологов, это связано со знаком зодиака. Предпочитают мстить, а не прощать Козероги, Скорпионы и Овны.

Козерог

Амбициозные Козероги, хотя и могут казаться чувствительными и ранимыми, способны собрать всю свою волю в кулак и отомстить обидчику, который задел их чувства. Однако сперва они все тщательно проанализируют и рассчитают. Козероги нанесут удар в момент, когда обидчик этого совсем не ждет. Они не будут надеяться в таком случае на судьбу, а сами все продумают.

Скорпион

Скорпионы – это самый темный, самый опасный и самый мстительный знак зодиака, поэтому в конфликт с ними лучше не вступать. Уроженцы знака могут мстить даже за безобидную шутку, на которую другие бы и не обратили внимания. Скорпионы найдут своего врага даже спустя годы и захотят испортить ему жизнь. Они не "отпустят" человека, пока не насладятся своей местью и не убедятся, что обидчик во всем сожалеет.

Овен

Овны быстро вспыхивают в конфликте, но и довольно быстро остывают. Но если человек попадет под горячую руку представителя стихии огня, то его ждут неприятности. Овны не из тех, кто будет долго ждать момента, чтобы отомстить. Они стараются ударить сразу и побольнее. Если у вас был конфликт с уроженцами знака, лучше переждать бурю, пока эмоции не утихнут. Тогда есть шанс, что Овны согласятся на перемирие.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.