Нехватка каких элементов может вызвать депрессию

Хронический дефицит цинка может приводить к депрессии. Цинк находится в больших концентрациях в мозге и активно расходуется нервной системой и участвует в метаболизме серотонина.

Послеродовые депрессии часто связаны с дефицитом цинка и избытком меди.

Дефицит витамина Д.

Исследования показывают, что у пациентов с депрессиями более низкая плотность костной ткани и высокая частота переломов бедренной кости. Как тут не вспомнить библейское: "унылый дух сушит кости".

Дефицит фолиевой кислоты также сопровождается депрессивной статистикой. При дефиците ФК происходит нарушение выработки гормонов сератонина и норадреналина.

Что интересно, по этой причине в 90% случаев у таких пациентов бывает резистентность к терапии антидепрессантами.

Прием 5-НТР, помимо депрессий, снижает интенсивность панических атак, нездоровый аппетит в вечернее время (так как он нередко связан с вечерним дефицитом серотонина) и активизирует кишечную моторику (полезен при некоторых видах запоров).

В случае лечения депрессии принимать препарат лучше утром и днем, а не перед сном (как при решении вопроса с качеством сна). Схему лечения назначено лечащий врач.

Прием EPA-DHA улучшает метаболизм серотонина и дофамина в нейронах. У пациентов с депрессиями индекс омега-3 всегда снижен, а низкий уровень DHA и омега-3 кислот, на фоне высокого уровня омега-6 – доказанный фактор риска развития депрессий.

Прием пробиотиков доказано повышает конгнитивные функции, снижает "расходование" организмом стройматериалов для серотонина. Пробиотики являются важной частью вспомогательной терапии депрессивных состояний.

Обязательный прием витамина С и магния – также важные нутриенты в терапевтической схеме при депрессии.

Существуют продукты, которые при исходно поврежденном кишечнике могут оказывать нейротоксичный эффект на головной мозг и вызывать ослабление памяти, "туман в голове", рассеянность, головные боли, депрессивные состояния.

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