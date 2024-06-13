Не требует укладки: стилисты назвали идеальную стрижку для женщин любого возраста

Если вам до сих пор не удалось найти стрижку, которая стала бы вашим фаворитом, то специалисты по стилю советуют ознакомиться с несколькими типами каскадных стрижек с пышной верхушкой. Эта стрижка имеет много уровней с локонами разной длины, что обеспечивает превосходную стойкость формы, придает объем волосам и выгодно подчеркивает контуры лица.

Такая стрижка отлично подходит каждой женщине, независимо от возраста, и считается одним из лучших вариантов для обновления имиджа и придания молодости облику. Об этом пишет ТСН.

Каскад с объемной верхушкой на короткие волосы

Этот стиль стрижки вносит элементы живости и игривости во внешний вид, делая короткий градуированный каскад идеальным выбором для женщин старше 50 лет. Благодаря градуированию, волосы, даже тонкие и поврежденные, кажутся более пышными и густыми.

Градированный каскад не требует сложной укладки – после мытья волосы естественно укладываются в нужную форму. Если вы решите пойти на более радикальное сокращение волос на макушке, ваш образ будет одновременно легким и модным.

Каскад с объемной верхушкой на вьющиеся или волнистые волосы

Для обладательниц буйных локонов часто возникает вызов в упорядочении их гривы. В таком случае, стрижка каскад может стать оптимальным решением для создания эстетической формы вьющихся волос. Этот стиль стрижки помогает зрительно выровнять овал лица и подходит дамам с круглыми или квадратными чертами лица. Большой объем на макушке и мягкие переходы у лица помогут уменьшить лишний объем в районе щек и подбородка.

Асимметричный каскад с объемной маковкой

Для тех, кто хочет обновить свой имидж и удивить новой длиной и формой волос, асимметричный каскад может стать отличным решением. Эта стрижка придаст вам уверенность и шарм.

Асимметричный каскад подходит как для коротких волос, так и для средней длины. Он позволяет скрыть некоторые несовершенства кожи лица благодаря неровной челке и подчеркнуть естественную красоту. Скошенная челка также может визуально изменить форму лица, сделать щеки меньше и придать лицу более вытянутую форму. Это отличный вариант для женщин с лицом квадратной формы.

Раньше мы рассказывали о трендовых стрижках с косой челкой для женщин 50+.

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