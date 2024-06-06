Не перец и не скорлупы: лучше всего в борьбе со слизнями использовать эту специю

Такие вредители как слизни могут повредить ваши растения, и если вы не начнете борьбу с ними, то под угрозой может оказаться весь сад. Если вы не хотите применять магазинные инсектициды, стоит попробовать известные и эффективные "бабушкины методы" борьбы.

Эксперты по садоводству назвали природный репеллент, который не вреден для слизней и ваших посевов. Это специя, часто используемая на кухне. Выяснилось, что чеснок является прекрасным естественным отпугивателем слизней.

"Опрыскивание раствором чеснока на растениях и вокруг сада создает природный барьер, которого слизни будут избегать любой ценой", – заметил специалист по борьбе с вредителями Дэниел Шолфилд.

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Нужно смешать зубчики чеснока с водой и создать раствор, который можно поместить в бутылку и опрыскать по периметру сада. Таким образом, вы можете избавиться от слизней без использования токсичных веществ.

По его словам, домашний чесночный спрей может быть эффективным средством сдерживания слизней, а не пестицидом, который может убить их.

Вы также можете разместить зубчики чеснока (целыми или измельченными) снаружи ваших растений.

Предлагаем узнать, какие животные являются главными врагами слизней.

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