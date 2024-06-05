Не Крымом единственным: где отдохнуть на живописном полуострове не покидая Украину

В Украине есть еще один полуостров помимо Крыма. Вместо моря он омывается Днестром, а вместо гор имеет зеленые холмы со смотровыми площадками, один из самых больших каньонов в Украине и возможность пеших походов, и велотуров. Расположен полуостров всего в двух часах езды от Тернополя и состоит из одного широкого городка Залищики.

Попасть на полуостров можно через мост, что придает немного мистицизма и мурашек по телу. Город каждый год принимает туристов, поэтому, на что посмотреть и чем развлечься хватит, как минимум на неделю отпуска.

Дорога станет частью ваших впечатлений в отпуске. Источник: @ukrainian_travels Дорога станет частью ваших впечатлений в отпуске. Источник: @ukrainian_travels

Как добраться до городка Залещики

Хотя соединение с полуостровом происходит с помощью моста, есть несколько хороших и быстрых вариантов добраться до пункта назначения как со стороны Украины, так и из соседних государств (Польша, Болгария, Молдова).

Железной дорогой со Львова или Киева можно добраться до Залещиков потратив сумму от 250 грн (плацкарт). Автобусы из Тернополя курсируют регулярно и стоят от 150 грн. за место.

Днестровский каньон возле городка Залещики. Источник: @ukrainian_travels Днестровский каньон возле городка Залещики. Источник: @ukrainian_travels

Что посмотреть и чем заняться в Залещиках

Что бы вы ни планировали в Залещиках, оставьте себе хотя бы один день, чтобы попасть на смотровые площадки одного из самых больших каньонов Украины и полюбоваться просторами, довольно рано покрывающимся зеленым цветущим ковром. Петля Днестра, который поворачивает на 180 градусов – любимое фото туристов и местных.

Отдых с рюкзаком.

Активный отдых среди природы достаточно популярен вокруг Залещиков. Шагая по тропам, вы можете открыть для себя водопады, реки, озера и познакомиться с редкими видами животных и насекомых, обитающих в лесах и на холмах. Вы можете взять гида прямо в городе, или же имея опыт отправиться в путешествие самостоятельно. Самыми популярными природными достопримечательностями являются: Урочище Красное, Центральный парк, Дендропарк.

Коллекция архитектурных фотографий

Начиная с моста–соединения вы не скроете фотоаппарат. Добравшись до центра города, может показаться, что вы в одном большом музее под открытым небом. В центре расположен один из самых известных достопримечательностей Украины – дом Потоцких. Дальше вас может заинтересовать костел Святого Станислава, украшенный в стиле барокко. Площадь Рынок и дворец Бруницких дополнят архитектурные декорации, а за знаниями следует отправиться в Краеведческий музей.

Пляжный отдых в Залещиках

Полуостров не оторван от мира, так что вы сможете найти себе любой диапазон комфорта и курортного шика. Спа–центры, бассейны, частные пляжи, ресторанные комплексы – все современно и с соблюдением модных тенденций. Городские пляжи тоже рады туристам, рекомендуем посетить пляж Солнечный.

Курорты расположены как в самом городе, так и вдоль Днестровского каньона. Источник: ukrainian_.traveler Курорты расположены как в самом городе, так и вдоль Днестровского каньона. Источник: ukrainian_.traveler

Где остановиться в Залещиках с бассейном

Курортные комплексы расположены как внутри города, так и на холмах урочища вокруг. Наш топ 4 курортов с бассейнами в Залещиках уже готов.

Курортный комплекс Оазис

Наслаждайтесь летом, даже во время отпуска на уикенд. Источник: @oazys_zalishchyky Наслаждайтесь летом, даже во время отпуска на уикенд. Источник: @oazys_zalishchyky

Отель предлагает услуги как для туристов, так и жителей Залещиков. Бассейн, сауна, ресторан, комфортабельные номера – это может стать формулой вашего прекрасного летнего отдыха. Бассейн на территории с подогревом стоит для жителей гостиницы 100 грн, для других – в два раза дороже.

Курортный комплекс Роксоланочка

Погружайся в отдых с головой в Залещиках. Источник: @roksolanochka__restoran Погружайся в отдых с головой в Залещиках. Источник: @roksolanochka__restoran

Убежать от шума города, подышать свежим воздухом и насладиться отдыхом на шезлонге возле бассейна можно в загородном отеле "Старые Залещики". Многие местные жители хвалят меню ресторана на территории комплекса. Изысканные десерты и ярко представленная украинская кухня составят ваш вкусно начатый день. Отель небольшой и вмещает до 55 человек, поэтому бронирование лучше начать заранее. Бассейн для гостей отеля стоит 250 грн, а для посторонних посетителей – 300 грн. Сауну можно заказать за 600 грн/час.

Мишин-СИТИ

Водные прогулки на курорте Мишин-СИТИ в Залещиках. Источник: @mishyncity Водные прогулки на курорте Мишин-СИТИ в Залещиках. Источник: @mishyncity

Расположившись на берегу Днестра, на склонах Днестровского каньона курортный комплекс Мишин-СИТИ предлагает своим гостям довольно изысканный и живописный пляжный отдых. Кроме пляжа, на территории комплекса расположен большой бассейн с горками и спусками в воду. Пользоваться мини-аквапарком можно за 300 грн/день для гостей отеля и 400 грн/день без проживания.

База отдыха Grand Canyon

Мир развлечений и отдыха на природе у Залищинского заповедника. Источник: @_grand_canyon_resort Мир развлечений и отдыха на природе у Залищинского заповедника. Источник: @_grand_canyon_resort

Когда–то заповедная территория теперь находится под охраной частных компаний. Это помогло сохранить живописную природу и дома для многих животных. База отдыха поддерживает эко направление и предлагает своим гостям отдых в гармонии с природой. Деревянные домики имеют разный комфорт и диапазон цен. Отель предлагает очень комфортабельные номера и множество услуг. На территории есть детская площадка, бассейн с горками и возможность заняться разнообразными водными видами спорта и развлечениями. Дети будут рады видеть мини-зоопарк и активные программы с аниматорами. На территорию можно попасть и без ночлега. Стоимость дневного билета составляет 500 грн (игровая зона, аквапарк, зоопарк, беседки, гамаки и рыбалка входят в стоимость).