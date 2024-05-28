Названы знаки зодиака, дружбе которых суждено продлиться всю жизнь

Дружба, которая длится всю жизнь, редка и драгоценна. По словам астрологов, есть знаки зодиака, которые способны поддерживать такие отношения на протяжении десятилетий. В списке Раки и Скорпионы, Тельцы и Девы, Весы и Водолеи.

Рак и Скорпион

Раки и Скорпионы образовывают сильную эмоциональную связь. Чувствительные и заботливые Раки находят утешение в Скорпионах, известных своей загадочностью, страстью и энергичностью. Уроженцы этих знаков ценят честность и глубокие чувства, что делает их отличными друзьями, на которых можно положиться во всех жизненных ситуациях.

Телец и Дева

Дружба Тельцов и Дев основана на общей любви к практичности и стабильности – уроженцы этих знаков любят брать от жизни максимум и заботятся о финансовом достатке. Тельцы и Девы – знаки Земли, а это значит, что у них схожие взгляды на жизнь. Они любят простые вещи, ценят труд и преданность делу и могут подбадривать друг друга в достижении целей.

Весы и Водолей

Весы и Водолеи ценят социальные связи и особенно дружбу. Известные своей дипломатичностью и честностью, Весы восхищаются оригинальностью и нестандартностью Водолеев. А те ценят чувство гармонии, которое дарят Весы. Вместе они разрабатывают идеи и проекты, которые способны изменит мир. Им под силу все!

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.