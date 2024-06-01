Названы три пары по знаку зодиака, где главная в отношениях – женщина

Есть пары, в которых главную роль играет женщина, задавая тон отношениям и принимая главные решения. По словам астрологов, это не случайно и связано с влиянием звезд. Читайте детальнее!

Пара №1: женщина – Скорпион, мужчина – Весы

Мужчина-Весы чаще всего влюбляется в экстравагантную женщину-Скорпиона с первого взгляда. Он по натуре спокоен и поэтому может полностью подчиниться "капризам" этой женщины. Именно она будет диктовать ему, что делать, куда идти, и играть доминирующую роль.

Пара №2: женщина – Козерог, мужчина – Близнецы

Близнецы склонны перекладывать всю ответственность на плечи женщины. И на эту роль идеально подходит женщина-Козерог. Она очень сильная, выносливая и предприимчивая и готова брать на себя инициативу. Такие отношения более выгодны для мужчины-Близнеца и будут возможны до тех пор, пока женщина-Козерог продолжает выполнять свою роль "руководителя".

Пара №3: ​​женщина – Овен, мужчина – Рыбы

В этой паре мужчина готов отдать женщине главную роль, не испытывая каких-либо неудобств по тому поводу. Более того, он всегда поддерживает ее и побуждает делать больше. Женщина-Овен чувствует себя "реализованной" в таких отношениях, ведь мужчина-Рыбы способен спокойно реагировать даже на ее провокации.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.