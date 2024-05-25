Назван топ-10 самых популярных подержанных авто до 5 лет

В апреле этого года украинцы купили более 5,3 тысячи автомобилей, которые были ввезены из-за границы и находились в употреблении до пяти лет.

Согласно данным, предоставленным ассоциацией Укравтопром, в течение прошлого месяца свою первую регистрацию в Украине получили 19,8 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Из них транспортные средства в возрасте до 5 лет составили 27% от общего количества, или 5,3 тысяч единиц.

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ТОП-10 самых популярных подержанных авто в возрасте до 5 лет выглядит так:

Tesla Model Y – 343 ед. Tesla Model 3 – 323 ед. Mazda CX5 – 189 ед. Nissan Rogue/X-Trail – 174 ед. Hyundai Kona – 172 ед. Volkswagen Tiguan – 165 ед. Volkswagen Golf – 152 ед. Audi E-Tron Sportback – 112 ед. Nissan Leaf – 110 ед. Volkswagen ID.4 – 102 ед.

Напомним, ранее были названы топ-7 авто, которые часто ломаются и дороги в обслуживании.

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