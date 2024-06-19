Насколько вы подвержены риску: простой тест
Испытывали ли вы когда-нибудь тягу к экстриму? Представляете себя, как прыгаете с парашютом, спасаетесь от акулы или покоряете Эверест? Или вы предпочитаете уютные вечера с книгой или сериалом?
Этот краткий тест поможет вам лучше понять себя и свою склонность к риску. Об этом пишет ТСН.
- Когда вы слышите приходящее на мысль слово "происшествие"?
А. Подъем на Эверест! Без вопросов! B. Сложный поход, который заставит попотеть. C. Изучение нового города с картой и чувством любопытства. D. Экскурсия с комфортом: кафе, музеи, парки.
- Вам предлагают повышение, которое требует переезда в незнакомый город. Что вы делаете?
А. Пакуете чемоданы еще до того, как прозвучит предложение. B. Взвешиваете все "за" и "против", но склоняетесь к "да". C. Внимательно обдумываете это, обратившись за советом к друзьям и семье. D. Вежливо отказываетесь, ведь стабильность – превыше всего!
- У вас есть дополнительные деньги. Что вы с ними сделаете?
А. Инвестируете в смелые акции с высоким риском, о которых все говорят. B. Положите часть в акции, часть – в сбережения. C. Положите средства на сберегательный счет – медленный и стойкий выигрывающий гонки. D. Покупаете тот дорогостоящий гаджет, на который давно заглядывался – гарантированное счастье!
- Настало время ужина в экзотическом ресторане. Каков ваш выбор?
А. Блюдо-сюрприз от шеф-повара, которое может быть чем угодно! B. Блюдо фьюжн, которое по-новому сочетает знакомые вкусы. C. Классическое блюдо с небольшой изюминкой, чтобы все было интересно. D. Ваш привычный ужин.
- Друг приглашает вас на вечеринку, где вы никого не знаете.
А. Конечно! Меня уже ждут мои новые друзья! B. Вы сомневаетесь, но все равно отправляетесь на вечеринку. C. В зависимости от настроения, погоды и т.д. D. Пропущу. Лучше – на диване с книгой.
- У вас есть возможность научиться чему-то новому, выходящему за пределы вашей зоны комфорта.
А. Регистрируюсь немедленно — жизнь нам дана для обучения! B. Интригует... Но сначала "углю", а потом приму решение. C. Скорее "нет", чем "да". D. Предпочитаю навыки, которые имеют более практичное использование.
Подсчитайте, сколько раз вы выбирали каждый ответ.
Большинство A: Вы рискованный человек! Изменения для вас – это как рыба в воде. Вы стремитесь к впечатлениям и новым ощущениям.
Большинство B: У вас сбалансированный подход к жизни. Вы принимаете обоснованные решения, основываясь на своих целях.
Большинство C: Осторожность – ваша сильная сторона. Вы не против новых впечатлений, но они должны быть тщательно продуманы.
Большинство D: Безопасность – ваш девиз. Вы цените стабильность и предсказуемость.
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