Нарушит ли правила водитель зеленого авто, если повернет налево: задача на знание ПДД (видео)

Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения во время поворота на перекрестках. В частности, так происходит из-за игнорирования дорожных знаков.

Нарушает ли в таком случае водитель зеленого автомобиля правила, если он поворачивает налево? Об этом рассказали auto_pdr.ua.

Знак 4.5 "Движение прямо или налево" разрешает зеленому автомобилю движение в соответствующих направлениях. Однако в примере также приведен временный знак 3.23 "Поворот налево запрещен".

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Согласно пункту 8.2.1 ПДД, дорожные знаки устанавливаются скраю дороги на той ее стороне, что соответствует направлению движения. Если дорога имеет больше одной полосы для движения в одном направлении, установленный скраю дороги знак дублируется на разделительной полосе, над проеной частью или с другой стороны дороги.

В этом случае знак не продублирован, поэтому его действие не распространяется на крайнюю правую полосу. Поэтому водителю зеленого автомобиля можно выполнить поворот налево.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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