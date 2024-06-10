В океанских безднах было обнаружено уникальное морское существо, которое может существовать до 15 тысяч лет – это чашевидная стеклянная губка.

В настоящее время она считается самым древним обитателем Земли, как отмечает издание Phys. Ее дом – это морское дно, расположенное на глубине между 3,5 и 5,5 км.

Для изучения этой губки ученые использовали специализированное дистанционное оборудование, позволившее получить изображение этого существа. В ходе исследований также были обнаружены другие ранее неизвестные виды морских существ, в частности прозрачных морских огурцов и розовых морских свиней.

Международная команда исследователей, сотрудничающая с Национальным океанографическим центром Великобритании в рамках миссии "Добыча полезных ископаемых и устойчивость морского дна к экспериментальному воздействию" (SMARTEX), отправила дистанционно управляемый аппарат (ROV) на глубины от 3500 до 5104 метров. 045 футов) в зоне Кларион-Клиппертон.

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"Эти районы наименее исследованы на Земле. Подсчитано, что только один из десяти видов живущих здесь животных был описан наукой", – говорит морской эколог Томас Дальгрен из Гетеборгского университета в Швеции.

Эколог Томас Дальгрен из Гетеборгского университета отметил, что морское дно все еще остается во многом не исследованным. Он отметил, что научно описан только один из десяти известных видов морских существ.

Напоминают инопланетную форму жизни: ученые обнаружили на дне океана самое старое создание на планете (фото). Источник: Phys Напоминают инопланетную форму жизни: ученые обнаружили на дне океана самое старое создание на планете (фото). Источник: Phys

Главной целью экспедиции было создание карты биоразнообразия местности, где планируется проведение глубоководной добычи редких металлов, необходимых для производства солнечных батарей, батарей для электромобилей и других экологических технологий. Ряд стран и корпораций ожидают получения лицензии для получения этих ценных ресурсов, ассоциированных с минеральными образованиями на морском дне.

Напомним, ранее мы рассказывали, что ученые обнаружили, что киты владеют собственным алфавитом.

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