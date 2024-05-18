Мухи будут вам не страшны: топ-5 отгоняющих насекомых растений

С приближением лета мухи становятся все более навязчивыми. С открытием окон они беспрепятственно проникают в наши дома, жужжат над едой, пугают детей и портят отдых.

Химические спреи, хоть и эффективные, могут быть вредны для здоровья людей и домашних животных. К счастью, существует экологическая альтернатива – комнатные растения, отпугивающие мух своим ароматом. Об этом пишет Главред.

Вот 5 комнатных растений, которые помогут вам избавиться от мух:

Лаванда:

Это ароматное растение не только отлично пахнет, но и является мощным репеллентом для мух. Ее можно выращивать как в горшках на подоконниках, так и в саду у дома.

Эвкалипт:

Эвкалипт известен своим сильным запахом, отпугивающим не только мух, но и комаров. Это неприхотливое растение, которое может расти как в комнате, так и на балконе.

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Бархатцы:

Эти яркие цветы не только украсят ваш дом, но и помогут избавиться от мух. Их сильный аромат действует как отпугиватель для этих насекомых.

Базилик:

Свежий аромат базилика не нравится мухам. Эту ароматную траву можно выращивать на кухне, где она не только будет отпугивать насекомых, но и станет отличным дополнением к вашим блюдам.

Мята:

Мята – еще одно замечательное растение, которое поможет вам избавиться от мух. Ее мягкий, но стойкий аромат отпугивает этих насекомых. Мяту можно выращивать как в горшках, так и в открытом грунте.

Размещение растений:

Для максимального эффекта размещайте эти растения у окон, дверей и других мест, где чаще всего появляются мухи. Кроме того, вы можете сажать их в горшки и расставлять по всей комнате.

Используя эти комнатные растения, вы сможете создать в своем доме не только красивую, но и экологически чистую атмосферу, свободную от мух.

Напомним, мы уже писали о трех простых лайфхаках борьбы с мухами.