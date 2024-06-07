Можно ли пить кофе натощак: побочные эффекты

Напомню интересное о кофе.

Кофе натощак

Желудок имеет очень много способов защитить себя. Выделяет толстый слой слизи, что создает мощный щит между слизистой желудка и всем, что вы глотаете. Этот щит также защищает желудок от его собственной природной кислотной среды, необходимой для расщепления пищи.

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Якщо ви піклуєтеся про себе та не маєте гастрітив, гастропатій недолікованих, язв, що повертаються, немає печії, недолікованих станів, - пийте. Він навчений з цим впоратись)

Гірші подразники - алкоголь, сигаретний дим і нестероїдні протизапальні препарати, такі як ібупрофен або напроксен. Ох, як швидко змінюють природні захисні механізми шлунка та пошкоджують його слизову оболонку.

Плюсіки та енергія

Кофеїн має нейро- та гепатопротекторну дію (мозок, печінка), якщо споживання не є надмірним. Покращує концентрацію та здатність запам’ятовувати.

Кофеїн блокує аденозин і спрямовує систему на більш енергійний шлях. Кава не збільшує енергію – запозичує, змінюючи час вивільнення аденозину, який потім змушує нас почуватися втомленими. Але ж нікуди не дінеться та вивільниться після. Кожні 24 години одне й те саме.

Щоб уникнути коливань - відкладіть каву на 90-120 хвилин після пробудження. Кого занадто збуджує, для компенсації споживайте рівну кількість води чи краще електролітного напою також уникайте натще - на порожній шлунок він віддасть всі переваги, але й всі мінуси втоми після також ваші.

Побічні ефекти

Увага на відстрочування першої кави важлива тим, хто в стресовому стані та хто відчуває регулярно післяобідню втому. В кого є рефлюкс. Хто точно розуміє, що ту мач кофеїну негативно впливають: "не засну", тремор, тахікардія. Ну якщо знаєте - не пийте.

Мінімізувати негативний вплив можна прийманням після їжі, додаванням вершків (тваринних-рослинних-МСТ) та мінімізацією часу торкання кавового зерна та води :) менше часу на взаємодію. Обираєте рістрето, а не фільтр чи колд брю, не заливаєте мелені зернята, а аеропрес та інше. Чим менше кава торкається води, тим менше кофеїну вивільниться. А смак - буде.

ШКТ

Кава впливає на кишківник — може пришвидшити моторику. Регулярні випорожнення без стимуляції кофеїном - ось це норма.