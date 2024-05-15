Можете остаться одиноким на всю жизнь: почему нельзя носить обручальное кольцо после развода

Обручальное кольцо – это символ вечности и бесконечной верности. Но что делать с этим ювелирным изделием, если брак распался?

Согласно эзотерике, носить обручальное кольцо после развода не рекомендуется. Она обладает мощной энергетикой, которая может оказывать негативное влияние на вашу жизнь, препятствуя созданию новых отношений и привлекая неприятности. Об этом пишет Best life online.

Вот несколько вариантов, что можно сделать с кольцом:

Сдать в церковь. Это лучший способ избавиться от отрицательной энергетики кольца.

Это лучший способ избавиться от отрицательной энергетики кольца. Переплавите на другие ювелирные изделия. Это даст вам новое украшение, не связанное с прошлым браком.

Это даст вам новое украшение, не связанное с прошлым браком. Продать. Это поможет вам вернуть часть средств, потраченных на кольцо.

Это поможет вам вернуть часть средств, потраченных на кольцо. Хранить дома. Это не самый лучший вариант, ведь кольцо будет постоянно напоминать вам о прошлых отношениях.

Это не самый лучший вариант, ведь кольцо будет постоянно напоминать вам о прошлых отношениях. Использовать в качестве подвески. Можно надеть обручальное кольцо на цепочку и носить ее как кулон.

Можно надеть обручальное кольцо на цепочку и носить ее как кулон. Отдать бывшему партнеру. Это решение подходит, если вы сохранили дружеские отношения.

Это решение подходит, если вы сохранили дружеские отношения. Выкинуть. Это радикальный метод, но он может помочь вам окончательно порвать с прошлым.

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Помните:

Не давать мерить свое обручальное кольцо другим людям.

Не хранить обручальное кольцо вместе с другими ювелирными изделиями.

Сделать все возможное, чтобы избавиться от отрицательной энергетики кольца.

Важно также отметить, что существует мода на кольца для развода. Эти ювелирные изделия символизируют новую жизнь, свободу и самоуверенность. Их можно купить готовые или заказать у ювелира, использовав камни из вашего кольца.

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