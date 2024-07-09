Мошка на садовых растениях: шесть действенных способов избавиться от проблемы

Мошки – это мелкие насекомые, которые могут нанести вред вашим садовым и домашним растениям. Они питаются соком листьев, что приводит к его увяданию и пожелтению. Кроме того, мошки могут переносить возбудителей грибковых и вирусных болезней.

Существует несколько способов избавиться от мошек на садовых растениях. Это и профилактика возникновения вредителей, и борьба с помощью инсектицидов.

Специалисты советуют не допускать чрезмерного полива растений, потому что влажная почва – идеальное место для роста и размножения вредителей. Также следует избавиться от органических отходов, которые привлекают мошек.

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По данным экспертов, химические средства против вредителей часто действенны, однако могут повредить домашним животным и природным хищникам, уничтожающим нежелательных насекомых.

Вместо этого можно выбрать природные средства.

Цедра апельсина – в кастрюле смешайте цедру двух апельсинов с двумя столовыми ложками жидкости для мытья посуды и двумя стаканами воды. Доведите все до кипения, затем снимите с огня и дайте смеси настояться два часа. Перелейте жидкость в пульверизатор и опрыскивайте листья ваших растений.

Клейкая лента или валик для удаления ворса из одежды – оберните ленту вокруг листьев, чтобы захватить мошек и их личинки, выбросьте их в мусорник.

Песок способен уменьшить влажность в горшечных растениях. Песок помогает высушить почву, создавая барьер между мошками и почвой комнатных растений.

Корица – эффективна для борьбы с мошками и грибковыми заболеваниями растений. Она действует как естественный фунгицид. Просто посыпьте корицей верхний слой земли в горшок или вокруг садовых культур.

Спички – воткните спички в почву ваших растений головкой вниз и примерно на 1 см от края горшка. Со временем спичечные головки растворятся, постепенно выделяя в почву фосфор, магний и серу. Эти вещества защитят от мошек и ускорят рост ваших растений.

Перекись водорода – добавьте одну столовую ложку перекиси водорода в один стакан воды, перелейте смесь в бутылку с распылителем. Опрыскивайте раствором листья растений и почву.

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