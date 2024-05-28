Молочное и сладкое может вызвать отеки: как избежать

Такие отеки называют углеводно-инсулиновые. Чем больше в рационе сладкого и продуктов стимулирующих большие выбросы инсулина, тем выше риск возникновения отечности. Чем сильнее у вас развита инсулинорезистентность, тем больше вы будете выглядеть припухшими и пастозными.

И наоборот, чем меньше в рационе продуктов высокого ГИ, тем лучше чувствительность к инсулину, тем меньше задерживается жидкости.

Механизм такой: углеводные отеки связаны с увеличением в крови инсулина. Он обладает прямым действием на почки, что приводит к увеличению реабсорбции (всасывания) солей натрия в почечных канальцах. Также высокий подъем инсулина вызывает выделение в кровь гормона альдостерона. Последний непосредственно задерживает натрий и воду в организме.

У большей части людей также встречаются углеводные отеки, вызванные молочной продукцией. Это также инсулиновая задержка жидкости. Тот же альдостерон задерживает натрий, а значит, будет и избыток воды в организме.

Лактазная недостаточность и непереносимость казеина также могут давать пастозность, отеки.

Молочные продукты (все и любых животных) при эстрогендоминировании также усиливают отечность и проявление целлюлита.

Соблюдайте баланс углеводов в течение дня, заместите большую часть простых углеводов на сложные. Избегайте стимуляции инсулина быстрыми углеводами во второй половине дня.