Малина для красоты и молодости кожи: как использовать

Сегодня первый раз в этом году попробовала свежую малину, обожаю ее вкус и аромат. А сколько пользы для организма! Не зря еще наши бабушки любые простуды лечили малиновым вареньем.

Но сегодня не будем вдаваться в подробности исцеляющего воздействия малины, а традиционно изучим использование этой ценной ягоды в косметических целях, для поддержания красоты и молодости нашей кожи.

Благодаря содержанию в малине различных органических кислот, нанесение ее на кожу оказывает отличный тонизирующий эффект. Ну а витамин В9 (салициловая кислота), который обладает бактерицидными свойствами, делает малину незаменимой при угревой сыпи: убивает болезнетворные микроорганизмы и подсушивает кожу. Также эта полезная ягода славится своим отбеливающим эффектом, маски из малины способны избавить от пигментных пятен и веснушек. Ну и естественно богатый состав микроэлементов позволяет малиновым маскам отлично бороться с увяданием кожи, увлажняя, разглаживая, освежая и омолаживая ее.

Начнем с самых простых масок, которые, напомню, стоит делать из свежих ягод и накладывать легкими круговыми движениями на чистую кожу лица на 10-15 минут.

Сделав обычную кашицу из малины, нанесите ее на лицо, затем смойте теплой водой. Такая вот легкая в исполнении маска хорошо подсушит и напитает жирную кожу.

Сок из малины, который получают путем перетирания ягод в марле, можно использовать в качестве тоника и протирать им лицо каждое утро до умывания. Это средство поможет избавиться от угревой сыпи и осветлить веснушки и пигментные пятна на лице.

Если у вас сухая кожа, сделайте маску из перетертого яичного желтка, 1 ч.л. сока малины, 1 ч.л. домашней сметаны и 0,5 ч.л. растительного масла. Ну а для чувствительной кожи подойдет маска из 1 ч.л. домашнего творога, перетертой с таким же количеством меда и 2 ч.л. сока малины.

Жаль, что век малины не долог, и мы можем кушать свежую ягоду не более месяца в году, однако его можно продлить. Чтобы делать малиновые маски и зимой предложу вам 2 варианта его сохранения. Первый – обычная заморозка, второй – консервация.

Ну с заморозкой все ясно, просто заморозьте малиновый сок и храните его в морозильной камере при температуре не ниже 20 град Цельсия. Такими вот малиновыми кубиками из льда можно каждое утро протирать лицо. А вот для консервации придется немного поднапрячься: растворите в 40 мл. горячей воды 1 ст.л. сорбита и смешайте со стаканом свежего малинового сока. Храните такую смесь в плотно закрытой таре в холодильнике.