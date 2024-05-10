Магнитная буря такой силы выключит интернет и радио на Земле: когда ждать опасности

Обновился прогноз солнечных вспышек и геомагнитных штормов к концу недели. Жителей Земли ожидают самые мощные с начала года магнитные бури силой в 8 баллов (из девяти возможных).

Как сообщает сервис Meteoagent, 10 мая наблюдается буря силой в 5 баллов – это красный уровень опасности. Уже 11 мая ожидается мощный геомагнитный шторм К-индекса 8, он продлится двое суток. Только 13 мая шторм снизит свою силу до четырех баллов.

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Магнитные бури: календарь

Магнитные бури в мае. Источник: meteoagent.com Магнитные бури в мае. Источник: meteoagent.com

Магнитные бури в мае. Источник: meteoagent.com Магнитные бури в мае. Источник: meteoagent.com

Что такое магнитные бури?

Они возникают, когда линии магнитного поля Солнца напрягаются и ломаются, что приводит к мощным взрывам энергии от Солнца. Эта энергия состоит из заряженных частиц, таких как протоны и электроны, путешествующие в пространстве с очень высокой скоростью.

Когда эти частицы достигают Земли, они взаимодействуют с нашим магнитным полем и атмосферой, что приводит к различным эффектам. Эти последствия можно наблюдать посредством полярных сияний, отключений радиосвязи, сбоев в работе спутников и сбоев в электросети.

Сверхмощная восьмибалльная магнитная буря, которая продлится 11 и 12 мая, может повлиять на работу радио, спутниковую и интернет-связь. Это происходит потому, что при магнитной буре в атмосфере Земли возникают сильные электрические токи, которые могут нарушать работу электроники.

Воздействие магнитных бурь на различные системы:

Интернет: Сильные магнитные бури могут привести к сбоям в работе наземных и подводных кабелей, используемых для передачи данных. Это может привести к замедлению или прерыванию доступа в Интернет.

Радиосвязь: Магнитные бури могут влиять на распространение радиоволн, что может привести к сбоям в работе радио- и телевизионных станций, а также мобильной связи.

Спутники Сильные магнитные бури могут повредить электронику на спутниках, что может привести к их выходу из строя. Это может иметь серьезные последствия для таких систем, как GPS, спутниковая связь и прогнозирование погоды.

Ранее учёные объяснили, что Солнце-зомби однажды может разорвать Землю.

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