Лучшее удобрение для малых участков: чем подкармливать кваслю в мае и начале июня

Как удобрять фасоль во время роста для большого урожая

Фасоль – это неприхотливая, но очень полезная культура, которая прекрасно подходит для выращивания на даче. Благодаря своей стойкости к вредителям и болезням, она может давать богатый урожай даже начинающим огородникам.

Однако чтобы получить максимум бобов из вашей грядки, фасоли, как и любой другой культуре, нужна поддержка. Секретом обильного урожая фасоли станут своевременные и правильные подкормки, пишет vsn.ua.

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Чем подкармливать фасоль?

Важно помнить, что фасоль – это бобовая культура, которая сама способна фиксировать азот из воздуха. Поэтому, в отличие от других овощей, ей не требуются азотные удобрения на ранних стадиях роста. Избыток азота может привести к бурному росту зеленой массы, но отрицательно повлиять на цветение и плодоношение.

Вот схема подкормки фасоли в течение сезона:

1. Подкормка после формирования первого настоящего листа:

Удобрение: суперфосфат

суперфосфат Норма внесения: 30-40 г на 1 м²

30-40 г на 1 м² Способ внесения: рассыпать по грунту и полить грядку

рассыпать по грунту и полить грядку Дополнительно: окучивание кустовых сортов фасоли до смыкания строк листьями

2. Подкормка в период бутонизации:

удобрение: калийная соль

калийная соль Норма внесения: 10-15 г на 1 м²

10-15 г на 1 м² Способ внесения: рассыпать по грунту и полить грядку

3. Питание в период созревания бобов:

Удобрение: древесная зола

древесная зола Способ внесения: рассыпать по грунту

Дополнительные советы по повышению урожая:

Обработка бором: для стимуляции цветения и плодоношения особенно полезно в сложных погодных условиях. Используйте препараты с бором, например, "Хелатин Бор", добавляя в раствор "Прилипач" для лучшего усвоения.

для стимуляции цветения и плодоношения особенно полезно в сложных погодных условиях. Используйте препараты с бором, например, "Хелатин Бор", добавляя в раствор "Прилипач" для лучшего усвоения. Сбор молодых бобов: для получения нежных и сочных бобов собирайте их через 2 недели после начала цветения.

Напомним, мы уже писали, когда и как сажать фасоль, чтобы получить хороший урожай.

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