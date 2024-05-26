Лучшее удобрение для малых участков: чем подкармливать кваслю в мае и начале июня
Фасоль – это неприхотливая, но очень полезная культура, которая прекрасно подходит для выращивания на даче. Благодаря своей стойкости к вредителям и болезням, она может давать богатый урожай даже начинающим огородникам.
Однако чтобы получить максимум бобов из вашей грядки, фасоли, как и любой другой культуре, нужна поддержка. Секретом обильного урожая фасоли станут своевременные и правильные подкормки, пишет vsn.ua.
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Чем подкармливать фасоль?
Важно помнить, что фасоль – это бобовая культура, которая сама способна фиксировать азот из воздуха. Поэтому, в отличие от других овощей, ей не требуются азотные удобрения на ранних стадиях роста. Избыток азота может привести к бурному росту зеленой массы, но отрицательно повлиять на цветение и плодоношение.
Вот схема подкормки фасоли в течение сезона:
1. Подкормка после формирования первого настоящего листа:
- Удобрение: суперфосфат
- Норма внесения: 30-40 г на 1 м²
- Способ внесения: рассыпать по грунту и полить грядку
- Дополнительно: окучивание кустовых сортов фасоли до смыкания строк листьями
2. Подкормка в период бутонизации:
- удобрение: калийная соль
- Норма внесения: 10-15 г на 1 м²
- Способ внесения: рассыпать по грунту и полить грядку
3. Питание в период созревания бобов:
- Удобрение: древесная зола
- Способ внесения: рассыпать по грунту
Дополнительные советы по повышению урожая:
- Обработка бором: для стимуляции цветения и плодоношения особенно полезно в сложных погодных условиях. Используйте препараты с бором, например, "Хелатин Бор", добавляя в раствор "Прилипач" для лучшего усвоения.
- Сбор молодых бобов: для получения нежных и сочных бобов собирайте их через 2 недели после начала цветения.
Напомним, мы уже писали, когда и как сажать фасоль, чтобы получить хороший урожай.
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