Лучше их избегайте: 5 типов мужчин, с которыми невозможно построить здоровые отношения

Психологи определили типы мужчин, от которых женщинам лучше держаться подальше, поскольку они не способны любить по-настоящему.

Команда UAportal совместно с ТСН рассказывают о пяти таких типах мужчин. Они разобьют сердце любой женщине.

Слишком навязчивый. Мужчина, который стремится стать единственным и незаменимым в жизни женщины, часто имеет проблемы с собственной самооценкой. Он может задаривать ее подарками, назойливо предлагать помощь или контролировать каждый ее шаг. Такое поведение характерно для агрессора и манипулятора, желающего сделать женщину полностью зависимой от себя.

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Нехватка эмпатии. Некоторые мужчины не способны чувствовать эмоции, поэтому не способны на сочувствие. От такого партнера не стоит ожидать поддержки в сложных ситуациях. Лучше всего избегать таких мужчин, ведь они воспринимают женщину как дополнение к своей жизни, которое не должно создавать неудобств, иначе быстро заменят ее на другую.

Агрессор. Мужчина такого типа будет раздражаться, если события не развиваются по его ожиданиям или плану. Он может не только кричать или проявлять физическую агрессию, но и скрывать свои нападения, используя психологическое давление и обесценивая женщину. Стоит избегать таких людей, чтобы сохранить собственную безопасность.

Манипулятор. Мужчина-манипулятор может играть в непонятные игры или устраивать проверки на верность. Он обычно перекручивает ситуацию так, чтобы женщина чувствовала себя виноватой или недостаточно хорошей. Если вы постоянно вынуждены оправдываться, чувствуете вину или первой идете на примирение, стоит прекратить такие отношения, поскольку это манипуляция, а не настоящие чувства.

Жертва. Мужчина этого типа всегда будет искать кого-то виноватого в своих неудачах. То начальник не такой, то погода плохая, то родители не помогли. Такие люди не умеют брать ответственность за свои действия, им легче обвинять других в своих проблемах. Перед тем, как вступать в отношения с таким мужчиной, стоит хорошо подумать, ведь он может начать обвинять вас во всех своих трудностях.

Напомним, ранее мы рассказывали всего четыре признака, которые указывают на то, что отношения пора заканчивать.

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